22 dinh thự The Palace ra mắt giới nhà giàu tại Đà Nẵng

Vị trí đắc địa: Gần sông - biển - núi - sân golf

Nằm trong khu biệt lập Regal Victoria, 22 dinh thự The Palace sở hữu vị trí đắc địa, được kênh điều hòa bao quanh, gần sông, cạnh biển (Ảnh: CĐT).

Nước là khởi nguyên của sự sống, là yếu tố mang năng lượng lưu chuyển. Vì vậy, những vùng đất ven sông được xem là nơi quy tụ của tầng lớp tinh hoa - nơi con người và thiên nhiên đạt đến trạng thái cân bằng.

Trong quy hoạch tổng thể, The Palace được Regal Group kiến tạo một mặt gần dãy Ngũ Hành Sơn và công viên xanh nội khu, một mặt hướng ra sông Cổ Cò và biển Đông rộng mở. Trục giao thông được bố trí theo hướng Đông Nam, vừa đón gió mát lành từ biển, vừa tránh bức xạ nhiệt của hướng Tây. Mọi đường nét quy hoạch được tính toán để thuận tự nhiên.

The Palace là dinh thự đầu tiên của Regal Group tại Đà Nẵng vận hành theo hệ thống chiếu sáng cân bằng, nơi ánh sáng không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm xúc cho từng không gian sống.

Bộ sưu tập 22 dinh thự được thiết kế theo ba phong cách khác nhau: Thanh lịch - quyến rũ - sang trọng (Ảnh: CĐT).

Vị trí của The Palace còn là nơi bốn yếu tố thiên nhiên và nhân tạo ưu việt giao hòa, tạo nên một cảnh quan sống có chiều sâu về thẩm mỹ, tiện ích. Ở đây, mỗi yếu tố không đứng độc lập mà tương trợ, nuôi dưỡng lẫn nhau tạo nên “Tứ hợp thượng lưu”.

Trong đó, sông Cổ Cò mềm mại bao quanh. Biển Non Nước chỉ cách vài phút di chuyển, mở ra không gian khoáng đạt, biểu tượng cho tầm nhìn không giới hạn. Núi Ngũ Hành, di sản thiên nhiên của Đà Nẵng tạo lớp chắn gió, mang lại cảm giác an toàn và tĩnh tại. Cụm sân golf Montgomerie Links và Da Nang Golf Resort liền kề, nơi hội tụ giới thượng lưu và là biểu tượng của phong cách sống theo chuẩn quốc tế.

Sự hội tụ độc đáo giúp The Palace trở thành dinh thự nằm giữa “tứ hợp thượng lưu” có cảnh quan nghỉ dưỡng và giá trị tinh thần. Đây là yếu tố khiến khu dinh thự không chỉ mang giá trị sở hữu, mà còn trở thành tài sản truyền đời, thể hiện gu sống tinh tế và vị thế của chủ nhân.

Vị trí chiến lược của trục du lịch Đà Nẵng - Hội An

Từ góc độ quy hoạch và phát triển đô thị, The Palace giữ vị trí “cửa ngõ phồn vinh mới” của Đà Nẵng, điểm hội tụ trong tam giác du lịch Đà Nẵng - Hội An - Nam Hội An. Khu vực với trục giao thông huyết mạch Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long Quân - Cổ Cò được quy hoạch đồng bộ, cùng hệ thống đường sắt đô thị Light Rail Transit và Metro Rail Transit đi qua trong tương lai, hứa hẹn mở ra một không gian đô thị biển hiện đại, năng động và kết nối toàn diện.

Từ The Palace, chỉ vài phút di chuyển đã có thể kết nối đến biển Non Nước, sân golf quốc tế, trường quốc tế Singapore, sân bay Đà Nẵng, phố cổ Hội An... Vị trí “tách biệt mà kết nối” này mang đến giá trị kép: vừa đảm bảo sự riêng tư, an ninh, vừa dễ kết nối các trung tâm thương mại, du lịch hàng đầu khu vực.

Nhờ vị trí ven sông, gần biển và sân golf, đã đưa The Palace vào danh sách “Top khu dinh thự cho thuê tốt nhất Đà Nẵng 2025” (Ảnh: CĐT).

Trên thị trường bất động sản, các khu biệt thự ven sông thuộc nhóm tài sản được ưa chuộng. Tại Đà Nẵng, số lượng biệt thự ven sông Cổ Cò có vị trí gần sông - núi - biển như The Palace rất ít.

Với tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu vực Nam Đà Nẵng và chính sách phát triển du lịch, The Palace được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị trong tương lai. Trong dòng chảy phát triển của miền Trung, giữa sự chuyển mình của một đô thị quốc tế tương lai, The Palace được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của sự thịnh vượng, đẳng cấp và trường tồn bên dòng Cổ Cò huyền thoại.