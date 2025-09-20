163 lượt đặt chỗ trong phiên mega live: The Emerald 68 tiên phong cuộc chơi mới

Sức hút truyền thông ngoài mong đợi

Nếu trước đây khách hàng còn dè dặt với việc chốt đơn bất động sản qua màn hình, thì phiên livestream mega live tối 16/9 của The Emerald 68 do DKRA Realty - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án - thực hiện đã chứng minh điều ngược lại.

Những con số ấn tượng chứng minh thành công của phiên Mega Live The Emerald 68 (Ảnh: CĐT).

Trong 3 giờ phát trực tiếp với hai phiên ưu đãi khung giờ vàng tổng thời lượng 30 phút đã mang đến kết quả ngoài mong đợi: khách hàng nhận quà tặng voucher 1-2 chỉ vàng, được chiết khấu 1% vào giá bán và hưởng nhiều chính sách thanh toán linh hoạt.

Không khí sôi động khiến các giao dịch diễn ra liên tục, đạt đến 163 booking thành công, hơn 150.849 lượt xem cùng 607.959 lượt tương tác thả tim, bình luận, thích, chia sẻ... Có đến 815 khách hàng để lại thông tin, cần hỗ trợ tư vấn thêm, cho thấy sức lan tỏa vượt ngoài mong đợi.

Bên cạnh nhóm khách hàng đã tìm hiểu dự án từ trước, xuất hiện một số khách hàng mới chỉ tiếp cận thông tin qua các kênh trực tuyến cũng mạnh dạn xuống tiền ngay trong phiên live, bao gồm nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội và khách Việt Kiều.

Điều này cho thấy livestream không còn dừng ở mức trải nghiệm tham khảo mà đã trở thành kênh bán hàng thực thụ, nhất là với những dự án có đủ sức nặng về pháp lý, chất lượng và uy tín.

Với kết quả khả quan, sự kiện không chỉ vượt xa kỳ vọng ban đầu của đơn vị mở bán mà còn mở ra một chương mới trong cách thức bán hàng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Giải mã sức hút của phiên live

Livestream vốn là “thánh địa” của các ngành hàng tiêu dùng với giá trị sản phẩm vừa phải. Đối với bất động sản - sản phẩm có giá trị hàng tỷ đồng, quyết định mua cần cân nhắc kỹ lưỡng. Vậy điều gì giúp phiên mega live tại The Emerald 68 tạo nên kỳ tích?

Trước hết là chiến lược truyền thông bài bản. DKRA Realty phát sóng đa kênh trên TikTok dự án - MC Nguyên Khang - kênh báo chí. Đây đều là những kênh có độ tin cậy cao, độ phủ rộng khắp, giúp sự kiện tiếp cận tệp khách hàng toàn quốc và cả kiều bào nước ngoài.

Phiên live được MC Nguyên Khang dẫn dắt, cùng KOC bất động sản Quyết Trần mang đến sự gần gũi, uy tín. Sự tham gia của đơn vị triển khai kinh doanh dự án và đại diện ngân hàng ACB giúp khách hàng nhận được giải đáp ngay lập tức từ chuyên gia, về sản phẩm lẫn phân tích tài chính.

Điểm sáng khác nằm ở trải nghiệm khác biệt. Thay vì livestream từ một góc quay duy nhất, Mega Live tại The Emerald 68 tái hiện như một chuyến tham quan trực tuyến: từ sân khấu chính, sa bàn, đến căn hộ mẫu.

Khách hàng vừa được giới thiệu thông tin vừa tận mắt chiêm ngưỡng không gian sống, tiện ích, thiết kế căn hộ, từ đó tạo cảm giác chân thực, đa chiều, gia tăng sự tin tưởng và giảm bớt rào cản tâm lý khi xuống tiền qua màn hình.

Với vị trí đắc địa 3 mặt tiền đường - 3 mặt view sông và tuyến Metro số 2 đi qua, The Emerald 68 được đông đảo khách hàng đầu tư lẫn ở thực ưu tiên lựa chọn (Ảnh: CĐT).

Tuy vậy, yếu tố quyết định vẫn là sản phẩm chất lượng. The Emerald 68 được bảo chứng bởi bộ đôi chủ đầu tư Tập đoàn Lê Phong và Coteccons với chuỗi thiết kế hàng đầu như: 11 căn/tầng - 6 thang máy; 3 tầng hầm liên thông vượt 1,6 lần chuẩn thông thường; hơn 40 tiện ích đẳng cấp; sảnh đón thông tầng cao 8m, 100% căn hộ có ban công (trong đó nhiều căn ban công lồi)… đã khẳng định đẳng cấp khác biệt.

Dự án hiện thi công đến tầng 28/36, vượt tiến độ đến hơn 60 ngày.

Chính sách thanh toán linh hoạt, vị trí đắt giá, tiến độ xây dựng nhanh và chất lượng được bảo chứng bởi bộ đôi chủ đầu tư tập đoàn Lê Phong và Coteccons là những yếu tố giúp The Emerald 68 chinh phục khách hàng (Ảnh: Quốc Dũng).

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tung ra chính sách tài chính vượt trội: thanh toán 6,8% ký hợp đồng mua bán, thanh toán 20% đến khi nhận sổ. Khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp bằng lương chỉ từ 10 triệu đồng/tháng nhờ ngân hàng cho vay 80% trong 30 năm, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất đến 5 năm; hoàn tiền 22% khi thanh toán nhanh và miễn 12 tháng phí quản lý.

Đây là lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh pháp lý dự án minh bạch, tạo sự an tâm cho người mua. Vị trí dự án mặt tiền Quốc lộ 13, cách phường Sài Gòn 11,5km, tầm nhìn hướng sông Sài Gòn và Landmark 81, nhưng giá bán từ 52 triệu đồng/m2 - mềm hơn nhiều so với mức giá 65-70 triệu đồng/m2 đang hình thành tại khu vực.

Sự hội tụ của vị trí, chất lượng xây dựng, pháp lý minh bạch và chính sách tài chính linh hoạt đã làm nên niềm tin, từ đó tạo ra sức hút cho phiên mega live.

Sự kiện này không chỉ dừng ở một chiến thắng bán hàng, mà còn là lời khẳng định: bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng bước vào thời kỳ số hóa. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc chiến thanh lọc, nơi những dự án chất lượng mới có thể thu hút chốt đơn và đội ngũ triển khai The Emerald 68 là một trong những đơn vị tiên phong.