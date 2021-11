"Xin thắp nén tâm hương và ngọn nến ấm áp tưởng nhớ đến đồng bào đã mất"

Vì liên tục công tác tại vùng có dịch nên để đảm bảo an toàn cho người thân, anh Võ Ngọc Sang (31 tuổi, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Nam Trà My) đeo khẩu trang và chỉ ngắm vợ con qua ô cửa kính vài phút rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.