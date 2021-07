Tranh cãi việc dùng cát để làm rào chắn kiểm soát dịch Covid-19

Dân trí Thay vì dùng rào chắn để kiểm soát dịch Covid-19, chính quyền xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên lại đổ đống cát giữa đường để ngăn người đi xe qua lại ở các ngõ tắt, dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hình ảnh địa phương đổ đất giữa đường thay vì rào chắn và có người gác kiểm soát dịch được ghi nhận tại 2 tuyến đường liên xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên nối với xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam.

Hình ảnh 2 đống cát được đổ giữa đường nối 2 xã Duy Vinh của huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Kim, thành phố Hội An trên mạng xã hội nhận được nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh: Internet).

Sự việc làm nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng làm như vậy cũng tốt, tránh trường hợp nhiều người mang mầm bệnh đi lại tự do, lây lan dịch trong cộng đồng.

Có ý kiến cho rằng nhìn đống cát giữa đường "hơi thô", nhưng cũng dễ thông cảm trong bối cảnh "tiết kiệm" nhân lực, vật lực, tập trung cho những chốt chặn chính ở những khu giãn cách, cách ly…

"Tôi ủng hộ cách làm này, để người dân muốn đi đâu sẽ phải qua đường chính, chứ đi đường ngang ngõ tắt không qua chốt kiểm dịch, khó kiểm soát hết nguy cơ lây lan dịch", một ý kiến bày tỏ.

Nhiều ý kiến cùng ủng hộ việc làm này để kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh được tốt hơn, tuy nhiên nên có tấm bảng thông báo đặt bên cạnh thì mọi người sẽ đồng thuận hơn: "Rào hay barie nếu có người canh thì không nói, còn đằng này không có người canh thì có làm rào họ cũng tìm cách dịch chuyển rào để mở lối đi. Tôi nghĩ việc đổ cát là họ tính đường tốt. Tuy nhiên, nếu cắm thêm một cái bảng trên đống cát sẽ tốt hơn".

Tuy nhiên, cũng có một vài người lo lắng đến tình huống, nếu lỡ trong địa bàn này chẳng may có người gặp tai nạn, ốm đau cần đi cấp cứu thì phải làm sao?

Qua tìm hiểu, được biết đống cát được đổ giữa đường là do chính quyền xã Duy Vinh thực hiện để kiểm soát người qua lại giữa xã mình và xã Cẩm Kim của thành phố Hội An. Nguyên nhân là bởi ở Hội An có nhiều ca F0 xuất hiện trong vài ngày qua.

Trao đổi với phóng viên trưa 29/7, ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho hay, giữa xã Duy Vinh và xã Cẩm Kim (Hội An) có 4 tuyến đường thông nhau. Trong đó có 2 tuyến đường chính xã đã lập chốt, có người canh giữ, còn 2 tuyến đường phụ không có chốt.

Theo ông Sáu, để tránh tình trạng người dân cố tình đi tuyến đường phụ để "né" kiểm soát nên xã đã đổ cát ở 2 tuyến đường phụ (ngõ tắt) để người dân đi tuyến đường chính có chốt kiểm soát dịch.

"Ngày hôm qua, xã đổ 2 đống cát để người dân đi tuyến chính. Dự kiến chiều nay xã sẽ xúc 2 đống cát này đi và thay thế bằng rào chắn", Chủ tịch xã Duy Vinh nói.

Công Bính