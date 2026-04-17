Thầy dạy lái chỉ cách tránh bỏ quên trẻ trên ô tô

Sự việc người bố tại xã Đông Lộc, Nghệ An bỏ quên con gái 2 tuổi trên ô tô suốt 5 tiếng thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, tại nhiều địa phương cũng đã xảy ra các vụ việc tương tự, chủ yếu liên quan đến xe đưa đón học sinh hoặc sự sơ suất của phụ huynh.

Theo dõi sự việc, thầy giáo Nguyễn Long Quang, người có gần 20 năm kinh nghiệm dạy lái ô tô tại Hà Tĩnh cho rằng vụ việc này rất đáng tiếc và đau lòng. Tuy nhiên, đây cũng là hồi chuông cảnh báo với tài xế và các bậc phụ huynh bởi theo nam giáo viên, chỉ cần vài phút lơ là, hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Theo thầy Quang, kỹ năng quan trọng nhất là người lớn phải hình thành thói quen kiểm tra xe trước khi rời đi. Người lái cần quan sát toàn bộ khoang xe, quay lại kiểm tra hàng ghế sau. Dù có chở trẻ hay không, thói quen này phải được duy trì mỗi lần xuống xe.

Một kỹ năng quan trọng mà mỗi lái xe cần nhớ là phải hình thành thói quen kiểm tra hàng ghế sau trước khi rời đi (Ảnh minh hoạ: AI).

Thầy Quang cho biết nhiều quốc gia đã áp dụng việc dán chữ hoặc biểu tượng cảnh báo trên xe có trẻ em, đặc biệt với xe gia đình, ô tô đưa đón học sinh. Cách làm này giúp tài xế tăng sự chú ý, đồng thời giúp người xung quanh cũng có thể phát hiện nếu có dấu hiệu bất thường.

Về thiết bị, theo thầy Quang, trên ô tô khách hoặc xe buýt thường có búa phá cửa để sử dụng trong tình huống khẩn cấp, nhưng chủ yếu dành cho người lớn. Còn đối với xe chở trẻ, nam giáo viên chia sẻ rằng nên lắp thêm các hệ thống cảnh báo như chuông báo.

Người lớn có thể hướng dẫn kỹ năng cách bấm nút cho trẻ để kích hoạt thiết bị nhằm gây chú ý từ bên ngoài. Bên cạnh đó, phụ huynh nên mua các tín hiệu nhấp nháy đặt trên xe và hướng dẫn cho trẻ sử dụng lúc cần thiết.

Tuy nhiên, thầy Quang cho rằng các thiết bị này chỉ mang tính hỗ trợ. Với trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 2 tuổi, việc dạy kỹ năng tự thoát hiểm rất khó.

Giáo viên này nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn là kỹ năng và ý thức của người lớn. Dù không chở trẻ, người lái vẫn phải kiểm tra xe trước khi rời đi, quan sát cửa kính, kiểm tra cửa đã khóa và đảm bảo chắc chắn không còn người trong xe nhằm tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Nhiều độc giả Dân trí cũng chia sẻ kinh nghiệm để phòng tránh những sự việc đau lòng như trên. “Có con nhỏ đi ô tô, tôi tự đặt nguyên tắc riêng dù đường có bụi bẩn đi nữa vẫn quen tay hé kính lái khoảng nửa phân để tự bảo vệ gia đình, nhỡ có quên. Thương bé”, độc giả Nhà thiếu nhi Điện biên hiến kế.

Bạn đọc Pham Thanh Hai chia sẻ kinh nghiệm: “Có con nhỏ, bạn cứ nhớ nguyên tắc đúng giờ là sớm 10 phút thì bạn mới tránh được những sự cố do lật đật, vội vàng”.

Như Dân trí đã đưa tin, sự việc xảy ra vào sáng 16/4. Một người đàn ông trú trên địa bàn xã Đông Lộc lái ô tô 5 chỗ chở con gái lớn đến trường tiểu học, đồng thời đưa bé gái 2 tuổi đi gửi tại lớp nhà trẻ.

Tuy nhiên, sau khi đưa con lớn tới trường, người bố không đưa bé út đến lớp mà về nơi làm việc thuộc địa bàn xã Nghi Lộc, Nghệ An. Do sơ suất, người này đã không phát hiện bé vẫn ngồi phía sau xe. Sau đó, người bố khóa cửa ô tô và vào cơ quan làm việc như bình thường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, một đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong xe nên nhanh chóng báo cho người bố.

Bé được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, song đã không qua khỏi. Hằng ngày, bé gái do mẹ đưa đón, trong khi người bố phụ trách đưa chị gái đến trường.