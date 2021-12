Người từ vùng cam Hà Nội về Tuyên Quang có phải cách ly tập trung không?

Dân trí Một số bạn đọc đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội thắc mắc, trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán cận kề, họ muốn trở về quê ở Tuyên Quang thì có bị cách ly tập trung hay không?

Hình ảnh bên trong một khu cách ly tập trung ở tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Bạn đọc P.T. (quê xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang ) đang sinh sống và làm việc ở TP Hà Nội thắc mắc, hiện tôi đang ở quận vùng cam của TP Hà Nội, đợt nghỉ Tết này muốn trở về quê thì liệu có phải cách ly tập trung hay không?

Theo bạn T., do chỉ còn vài ngày nữa là được nghỉ Tết dương lịch, T. muốn cùng gia đình về quê để thắp hương và thăm anh em họ hàng. Tuy nhiên do tình hình dịch căng thẳng, khi liên lạc về chính quyền địa phương thì T. nhận được thông báo sẽ phải đi cách ly tập trung. Bạn T. cho rằng việc này trái với Nghị quyết 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Để trả lời câu hỏi của bạn T., PV Dân trí đã liên lạc với ông Mai Hồng Hà - Bí thư huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Ông Hà cho biết, hiện chính quyền không bắt buộc người trở về từ vùng dịch, hay như ở Hà Nội về địa phương phải cách ly tập trung, mà lực lượng chức năng chỉ vận động, tuyên truyền trên tinh thần tự nguyện, đối với người dân đi từ vùng cam, vùng đỏ về địa bàn nên đi cách ly tập trung, để đảm bảo an toàn cho chính họ và những người xung quanh.

Còn ông Nông Viết Thắng - Trưởng phòng y tế huyện Hàm Yên cho hay: "Hiện nay ngay sát xã Đức Ninh (quê bạn T.) là xã Hùng Đức đã có 36 ca F0, và chính ở xã Đức Ninh cũng đã có ca F0, tình hình dịch đang rất căng thẳng, nên lực lượng chức năng mới tuyên truyền, vận động những người trở về từ vùng dịch đi cách ly tập trung, chứ việc này là không bắt buộc".

Tính từ ngày 29/4/2021 đến 20h ngày 27/12, toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.018 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Trong ngày 27/12, tỉnh này phát hiện 28 ca dương tính mới, có 7 ca cộng đồng tại Hùng Đức (huyện Hàm Yên); 21 ca tại khu cách ly tập trung, phong tỏa (5 ca ở thành phố Tuyên Quang, một ca ở huyện Yên Sơn, 8 ca ở huyện Chiêm Hóa, 7 ca ở huyện Hàm Yên.

Văn Yên