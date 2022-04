Người dân cần biết khi đăng ký tài khoản định danh điện tử

Từ 24/3, Công an Hà Tĩnh bắt đầu triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn. Mặc dù nhiều người đã tìm hiểu kỹ về tài khoản định danh điện tử và đến trụ sở các đơn vị công an để đăng ký. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều người thắc mắc về những quy định, lợi ích cũng như thủ tục cần thiết...

Nhiều công dân đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh để đăng ký tài khoản định danh điện tử (Ảnh: DB).

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an Hà Tĩnh, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm: Tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như: Tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Công dân có thể thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

Điều kiện để người dân có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử được quy định như sau: Đối với cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên, đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng định danh điện tử; cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ; người được giám hộ khác thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của người giám hộ.

Các thông tin cần khai báo được thực hiện trên thiết bị điện tử khi cá nhân đăng ký tài khoản định danh điện tử gồm: Số định danh cá nhân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài); họ, tên đệm và tên; ngày, tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch (đối với người nước ngoài); số điện thoại, email.

Tùy theo số lượng giấy tờ, thông tin công dân cần tích hợp, mỗi trường hợp mất thời gian khoảng từ 10-15 phút để hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử (Ảnh: DB).

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh, tùy theo số lượng giấy tờ, thông tin công dân cần tích hợp, mỗi trường hợp mất thời gian khoảng từ 10-15 phút để hoàn thành và công dân đều được miễn hoàn toàn chi phí thực hiện đăng ký định danh điện tử.

Ở Hà Tĩnh, người dân có thể đến tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh) hoặc công an các huyện, thành phố, thị xã để làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử cho mình.

Công dân khi đến làm thủ tục mang theo các loại giấy tờ sau để tích hợp: Thẻ căn cước công dân (trường hợp bị mất hoặc chưa cấp căn cước công dân thì thực hiện cấp và tích hợp tài khoản định danh điện tử), bảo hiểm xã hội (y tế), bằng lái xe các loại (nếu có), đăng ký xe (nếu có)…

Sau khi đăng ký thành công, để sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân có thể tải ứng dụng định danh điện tử quốc gia thông qua kho ứng dụng Google play (CH play) đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và App Store đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS.

Hiện tại, ứng dụng định danh điện tử quốc gia yêu cầu thiết bị di động của công dân sử dụng hệ điều hành Android 5 hoặc IOS 9 trở lên. Ngoài ra, theo khuyến khích nên sử dụng thiết bị có camera tốt, cấu hình thiết bị từ trung bình trở lên và đảm bảo kết nối internet để có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng ứng dụng.