Nên trả thưởng cho tờ vé số xác định là thật và rõ nhận diện!

Sự việc bà Nguyễn Thị Ng. (xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam) gửi đơn khởi kiện đến TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế để yêu cầu Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế (Công ty) trả thưởng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng nên trả thưởng cho bà Ng.; theo quan điểm cá nhân tôi cho rằng việc Công ty trả thưởng cho bà Ng. là hợp tình, hợp lý và đúng pháp luật.

Mặc dù, lấy lý do là vé số không được trả thưởng do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng. Tuy nhiên, rõ ràng đây là vé số thật, vẫn rõ nhận dạng và còn dãy số phụ nên việc không được trả thưởng là không hợp lý bởi những lý do sau đây:

Thứ nhất, vé số không được trả thưởng là các vé số không thể nhận dạng và có khả năng giả. Tuy nhiên, trong trường hợp này vé số bà Ng. mua là thật và còn nhận dạng rõ ràng. Đặc biệt trong trường hợp này còn dãy số phụ, việc quy định dãy số phụ là phòng cho trường hợp dãy số chính bị hư hỏng, bị mờ... không thể nhận dạng. Do đó, nếu dãy số phụ đang còn nguyên, rõ ràng thì đây có thể làm cơ sở để trả thưởng là hoàn toàn bình thường, hợp pháp.

Thứ hai, Công ty đã chấp nhận trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ mua cùng thời điểm với tờ vé số trúng giải đặc biệt. Như vậy, có thể khẳng định đây là cặp số mà bà đã mua từ công ty và bà Ng. đã mua cùng lúc. Từ đó, có thể khẳng định chắc chắn tờ vé số kia không thể là giả!.

Thứ ba, việc bà Ng. đã bỏ chi phí để giám định tờ vé số nhưng Công ty thông báo kết luận giám định cho bà Ng. và cũng không đề cập đến kết luận này trong văn bản trả lời từ chối là chưa hợp lý. Bởi đây là tiền cá nhân của bà Ng., bà chấp nhận bỏ chi phí thì bà phải biết được kết quả như vậy mới hợp lý.

Dư luận đặt câu hỏi việc không thông báo kết quả có gì ẩn khúc, không công khai, minh bạch?.

Ngoài ra, việc không trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng lại trả thưởng cho vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng cũng làm dư luận thắc mắc, nghi ngờ có gì đó không hợp lý cho lắm. Điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín, lòng tin của người dân đối với doanh nghiệp nhà nước và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của chính công ty này về sau.

Vì vậy, theo tôi Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế nên sớm trả thưởng cho bà Ng., nếu đã xác định đây là vé số thật và rõ nhận dạng. Không nên viện lý do điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn "nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá".

Bởi ngay tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đã quy định rất cụ thể, rõ ràng là "trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé số bị rách rời vẫn còn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé số không thuộc đối tượng nghi vấn, gian lận" thì người mua vẫn được lĩnh thưởng bình thường. Thông tư quy định như vậy là nhằm bảo vệ quyền lợi cho người chơi vé số và cũng đã dự lường được những trường hợp cụ thể như bà Ng. có thể xảy ra trong thực tế.

Luật gia Phạm Văn Chung