Pháp luật quy định ra sao về tội danh của Huấn "Hoa Hồng" và Phú Lê

Sau Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng"), một "giang hồ mạng" khác là Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cũng vướng lao lý. Theo đó, Phú cùng 3 đồng phạm bị Công an TP Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Điểm chung dễ nhận thấy là cả Huấn và Phú đều bị khởi tố về những tội liên quan đến các quy định quản lý của Nhà nước về kế toán, hóa đơn, sổ sách dù trên thực tế hoàn toàn không có chuyên môn nghiệp vụ hay hành nghề kế toán. Vậy theo quy định pháp luật, tội danh mà các bị can bị khởi tố được quy định ra sao?

Không phải chỉ kế toán mới vi phạm quy định về kế toán

Theo thông tin công an cung cấp, Huấn “Hoa Hồng” bị cáo buộc đã cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách, kế toán, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Công an làm việc với Phú Lê (Ảnh: Nam Tâm).

Đối với Phú Lê, công an xác định trong giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú do vợ chồng bị can thành lập đã bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu, chuyển hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân, không hạch toán vào sổ sách kế toán. Để hợp thức hóa số hàng hóa đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, nhóm của Phú đã thu thập thông tin căn cước của người thân, bạn bè rồi lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Với những hành vi nêu trên, Huấn và Phú đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Về tội danh trên, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết dưới góc độ khoa học pháp lý, tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là tội được thực hiện bởi lỗi cố ý, xâm phạm tới khách thể được pháp luật bảo vệ là trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán.

Tội danh này được thực hiện bởi những người có chức vụ, quyền hạn nói chung và được thể hiện bởi các hành vi khách quan quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 như giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán; dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán hay lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán...

Về hậu quả, người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn tái phạm.

"Trước tiên, cần làm rõ chủ thể của tội danh này không dừng lại ở kế toán hoặc những người có nghiệp vụ, hành nghề kế toán mà bao gồm cả những người có chức vụ, quyền hạn, có thẩm quyền quyết định những vấn đề về kế toán nói chung của doanh nghiệp như sổ sách, hóa đơn, chứng từ... Những người này có thể là người đứng đầu doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ kế toán.

Về hậu quả, hậu quả của hành vi phạm tội có thể là thiệt hại về tài sản của doanh nghiệp hoặc thiệt hại về thuế phải thu đối với ngân sách Nhà nước, được xác định dựa trên phần doanh thu, tài sản của doanh nghiệp không được kê khai trong sổ sách dẫn đến làm giảm số tiền thuế phải thu.

Nếu thiệt hại được xác định là khoản phải thu đối với ngân sách Nhà nước, hành vi có thể có dấu hiệu của đồng thời 2 tội danh là Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 và tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015. Khi đó, việc áp dụng chế tài xử lý sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá, xem xét một cách khách quan, toàn diện với mức độ cẩn trọng cao nhất nhằm đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật", luật sư phân tích.

Huấn "Hoa Hồng" làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Về chế tài xử lý, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt có thể áp dụng trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên là phạt tù 10-20 năm.

Ngoài ra, cần lưu ý nếu trong trường hợp hành vi vi phạm được xác định đã thực hiện nhiều lần với số lần gây thiệt hại tới mức phải xử lý hình sự từ 2 lần trở lên, người vi phạm còn có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

Những tội danh còn lại được quy định ra sao?

Ngoài tội danh nêu trên, Huấn và Phú còn lần lượt bị khởi tố thêm về các tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với các tội danh này, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định là hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác. Thủ đoạn gian dối có thể được thể hiện ở nhiều hành vi khách quan khác nhau, nhưng có điểm chung là đều là việc đưa ra thông tin gian dối để người khác tin tưởng, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị truy tố với khung hình phạt là 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Phú Lê thường xuyên quảng cáo bán thực phẩm chức năng trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Đối với tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu số lượng hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 50 số trở lên; hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số trở lên; thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên. Mức phạt cơ bản đối với tội danh này là bị phạt tiền 50-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên, chế tài có thể được xem xét áp dụng là phạt tiền 200-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.