Kinh tế khó khăn, dân Hà thành vẫn chi chục triệu đồng mua hoa ngày 20/10

Tất bật chuẩn bị quà cho người yêu dịp 20/10, anh Đỗ Quang Huy (Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết, ngoài món quà bất ngờ dành cho nửa kia của mình, anh Huy luôn chọn hoa tươi để thể hiện tình cảm. Bởi theo anh Huy, phụ nữ dù nói không thích hoa nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được món quà này.

"Thậm chí, phụ nữ sẵn sàng khoe món quà lên trang cá nhân kèm theo tên người tặng. Đây là điều không phải lúc nào các chị em sống "kín đáo" cũng làm trên mạng xã hội", anh Huy chia sẻ.

Nhiều người chọn tặng vợ tiền và hoa tươi.

Tất nhiên, những bó hoa phải có sự tinh tế, độc đáo và sang chảnh. Bởi theo anh Huy, phụ nữ thường rất để ý. Họ sẽ hãnh diện khoe nửa kia của mình nếu nhận được sự trân trọng, đầu tư từ đối phương.

Đó là cách thể hiện tình cảm của các cặp đôi trẻ mới yêu, anh Vũ Ngọc Minh (Long Biên, Hà Nội) chỉ tặng tiền hoặc mua sắm đồ dùng trong gia đình cho vợ vào các dịp lễ. Vì theo anh Minh, vợ có thể dùng tiền để tự mua sắm cho bản thân, đồ dùng thì phục vụ cho cuộc sống gia đình rất thiết thực.

"Hơn 10 năm duy trì chính sách này, đến nay gia đình tôi đã rất đầy đủ nội thất. Năm nay, tôi tặng vợ tiền và hoa tươi. Vì ngoài món quà vật chất, phụ nữ vẫn cần sự động viên bằng tinh thần. Do đó hoa tươi là món quà không thể thiếu", anh Minh cho hay.

Chính vì nhu cầu lớn của thị trường nên dù kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, nhu cầu về hoa tươi vẫn rất lớn. Theo chị Thanh Vân, quản lý thương hiệu hoa Liti Florist (Hà Nội) chia sẻ: "Số lượng đơn hàng năm nay so với năm ngoái không giảm nhiều (khoảng gần 2.000 đơn). Vì đối với phái mạnh, đây vẫn là dịp rất cần mua hoa để thể hiện tình cảm và tri ân đối với những người phụ nữ bên cạnh".

Cũng theo chị Vân, năm nay, doanh thu không giảm so với những năm trước nhưng chi phí nhập hoa lại tăng cao. Nguyên nhân do giá nhân công, vận tải tăng và sự ảnh hưởng của tỷ giá Đô la Mỹ dẫn đến việc lợi nhuận so với năm trước có sự thay đổi.

"Lợi nhuận của chuỗi giảm khoảng 15-20% cùng kỳ. Trong đó, chi phí nguyên phụ liệu, nhân công tăng khoảng 20-25%. Đặc biệt, phí vận chuyển tăng hơn 30% do ảnh hưởng bởi việc giá xăng tăng mạnh vào tháng 3. Dù giá nhiên liệu trong nước đã giảm nhưng các hãng vận chuyển nước ngoài vẫn chưa có sự điều chỉnh phí xuống", chị Vân thông tin.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu.

Tại một cửa hàng hoa tươi nhập khẩu khác trên phố Hai Bà Trưng, để cân đối chi phí, cửa hàng này phải giảm một số loại hoa đính kèm hoặc thay bằng hoa nội địa để giảm giá thành sản phẩm.

Theo chủ cửa hàng này, các sản phẩm hoa tươi cao cấp trung bình có giá từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, do các sản phẩm có giá trị thấp chưa đạt được kì vọng nên có không ít khách hàng đặc biệt chịu chi cho người phụ nữ của mình khi đặt những đóa hoa trên dưới 10 triệu đồng.

"Hai ngày chính lễ, khách đặt hoa tại cửa hàng đều phải đặt trước 2-3 ngày. Bởi hoa tươi sẽ được cắm trước khi giao 30 phút. Nếu không đặt hàng trước, cửa hàng không sắp xếp được nhân sự cắm hoa phục vụ khách", chủ cửa hàng trên phố Hai Bà Trưng cho biết.

Những vị khách thích mới mẻ ưu tiên lựa chọn hoa độc, lạ.

Theo chủ tiệm hoa L.T. (Trần Duy Hưng, Hà Nội), năm nay, kỳ hoa dị thảo nhập khẩu rất được ưa chuộng bởi màu sắc độc đáo, lạ mắt. Đặc biệt phải kể đến những loại hoa như hồng Ecuador, Lilac, Tulip, Astilbe, Calla lily, ánh trăng Hà Lan, mao lương Nhật Bản. Các gam màu được lựa chọn nhiều nhất vẫn là màu hồng, đỏ bởi sự lãng mạn và phù hợp với hầu hết độ tuổi, bên cạnh đó gam màu xanh dương cũng là một trong những màu sắc được yêu thích vì sự mới mẻ.

"Càng ngày khách hàng càng tìm kiếm nhiều sản phẩm hoa mới lạ hơn", chủ cửa hàng chia sẻ.

Bên cạnh hồng Ecuador hay tulip vốn rất được ưa chuộng, năm nay địa lan Cymbidium blue nhập khẩu Hà Lan. Hoa có giá lên đến hơn 1.500.000/cành nhưng vẫn được nhiều khách hàng yêu thích bởi sự mới lạ và ý nghĩa may mắn, hạnh phúc.