Người đàn ông nguy cơ mất 2,4 tỷ đồng vì cho chủ cũ ở lại sau khi mua nhà

Tháng 12/2025, anh Nguyễn Văn A. (TPHCM) mua một căn nhà trị giá 2,4 tỷ đồng, tài sản này đang được thế chấp ngân hàng, dư nợ 1,8 tỷ đồng. Trước khi mua nhà, người đàn ông có tìm hiểu và hoàn toàn tin tưởng tài sản đã thế chấp ngân hàng thường có pháp lý "an toàn" bởi đã được thẩm định trước khi vay.

Do không có khả năng trả nợ, chủ nhà là ông B. quyết định bán lại căn nhà cho anh A. Hai bên thỏa thuận, bên mua thanh toán 1,8 tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng, sau đó làm thủ tục giải chấp, ký hợp đồng chuyển nhượng và thanh toán nốt 600 triệu đồng còn lại cho bên bán.

Việc chuyển nhượng diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh A. đến kiểm tra ngôi nhà thì phát hiện bên trong vẫn có người đang sinh sống. Bên bán giải thích đây là người thuê nhà, còn những người đang ở cũng xác nhận và cho biết sẽ chuyển đi sau khoảng một tháng, khi hai bên hoàn tất thủ tục mua bán.

Tin tưởng, anh A. đồng ý để nhóm người này tiếp tục ở lại và tiến hành giao dịch như thỏa thuận. Quá trình thanh toán 1,8 tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng, chuyển nốt 600 triệu đồng cho chủ nhà và ký hợp đồng chuyển nhượng không phát sinh vướng mắc nào.

Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục sang tên, anh A. bất ngờ khi hồ sơ bị trả lại bởi căn nhà đang phát sinh tranh chấp và đã được khởi kiện ra tòa.

Tìm hiểu sâu hơn, người đàn ông "ngã ngửa" khi biết rằng những người đang ở trong nhà không phải người thuê như đã nói, mà là người thân của chủ nhà cũ. Trước đó, chủ cũ vay tiền ông B. bằng cách sang tên toàn bộ tài sản. Từ đó, ông B. trở thành người đứng tên hợp pháp trên giấy tờ của căn nhà.

Sau khi đứng tên tài sản, ông B. mang căn nhà đi thế chấp ngân hàng để vay 1,5 tỷ đồng, thời điểm bán cho anh A., tổng dư nợ đã lên tới 1,8 tỷ đồng. Khi phát hiện ông B. chuyển nhượng căn nhà, chủ cũ lập tức khởi kiện, yêu cầu tòa tuyên vô hiệu giao dịch trước đó và buộc ông B. trả lại tài sản.

Còn anh A. rơi vào tình huống trớ trêu, không biết đòi lại 2,4 tỷ đồng của mình thế nào. 1,8 tỷ đồng người đàn ông bỏ ra để tất toán khoản vay ngân hàng không thể đòi lại, còn 600 triệu đồng trả cho ông B. cũng đã được người này sử dụng để trả nợ.

Luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk), người tư vấn pháp lý cho anh A., cho biết người mua trong những trường hợp như vậy gần như không có cách nào lường trước rủi ro.

Việc kiểm tra lịch sử pháp lý của căn nhà, đặc biệt là những giao dịch ngầm hay thỏa thuận giữa các bên trước đó, là điều rất khó thực hiện.

"Khi tư vấn cho khách hàng mua nhà, tôi luôn khuyến cáo không nên để chủ cũ hoặc bất kỳ ai tiếp tục ở lại trong nhà sau khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng và thanh toán đầy đủ. Việc này có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý phát sinh về sau", luật sư Hà nhấn mạnh.

Theo luật sư, trước khi hoàn tất giao dịch, đặc biệt tại thời điểm nhận bàn giao nhà, nếu phát hiện chủ cũ hoặc có người đang sinh sống trong nhà, bên mua cần yêu cầu những người này rời đi.

Trường hợp chưa thể bàn giao ngay, bên mua phải lập biên bản ghi nhận hiện trạng, quay phim, chụp ảnh toàn bộ quá trình. Đồng thời, yêu cầu những người đang ở trong nhà viết cam kết, và quá trình này nên được ghi lại để làm chứng cứ.

"Những bước này nhằm thể hiện bên mua đã thực hiện giao dịch một cách ngay tình, chỉ căn cứ vào thông tin người đứng tên hợp pháp và đã làm đầy đủ trách nhiệm của mình", luật sư giải thích.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, theo luật sư Hà, nếu như có những bằng chứng nêu trên, anh A. hoàn toàn có thể chứng minh mình là người thứ ba ngay tình theo Bộ luật Dân sự.

Đồng thời, có thể áp dụng hướng dẫn tại Công văn 64 của Tòa án nhân dân tối cao, đối với tài sản đang thế chấp tại ngân hàng, hợp đồng thế chấp vẫn có hiệu lực và được bảo vệ, kể cả khi trước đó tồn tại các giao dịch giả cách.

"Bên mua có thể dựa vào những căn cứ này để chứng minh mình là người ngay tình khi tham gia giao dịch. Ngược lại, nếu tại thời điểm bàn giao vẫn để chủ cũ hoặc người khác tiếp tục ở trong nhà, không lập biên bản, không ghi nhận bằng hình ảnh hay yêu cầu cam kết, thì khi xảy ra tranh chấp, tòa án rất khó có cơ sở để bảo vệ quyền lợi cho bên mua", luật sư Hà nói.