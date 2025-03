Cán bộ công an nghỉ hưu, cha mẹ có được hưởng bảo hiểm y tế?

Trả lời

Bộ Công an cho biết, ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an đang phục vụ, công tác trong CAND.

Trong đó, quy định đối tượng áp dụng của Thông tư số 57/2019/TT-BCA là "thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác, phục vụ trong CAND, thân nhân của học viên CAND hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; thân nhân của công nhân Công an" (khoản 2, khoản 3 Điều 2).

Do vậy, khi cán bộ CAND nghỉ hưu thì thân nhân không thuộc đối tượng được thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 57/2019/TT-BCA.