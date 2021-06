Xây dựng các mô hình phòng, chống xâm hại trẻ em

Dân trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng để công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hiệu quả, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải xây dựng được các mô hình phòng, chống xâm hại trẻ em.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 tại tỉnh Nghệ An.

Ngày 17/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ phát động được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu ở các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

Với chủ đề "Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh", Tháng hành động được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về trẻ em, phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhà trường, cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân trong việc thực hiện tốt các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo trẻ em được bảo vệ chăm sóc và giáo dục để phát triển toàn diện.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - yêu cầu các cấp ngành và địa phương, đặc biệt là Sở LĐ-TB&XH phải xây dựng được các mô hình phòng, chống xâm hại trẻ em. Căn cứ vào diễn biến, tình hình phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn, tổ chức Diễn đàn trẻ em một cách hiệu quả.

Đại diện các Sở, ban, ngành ký cam kết thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ" năm 2021.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích đuối nước trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh phù hợp và đúng quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, các địa phương cần tăng cường vận động các nguồn lực để tham gia bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Đình Long cũng yêu cầu ngành giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng, người giám hộ trẻ em, gia đình và cộng đồng; phối hợp với các tổ chức xã hội ở địa phương tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) hướng dẫn trẻ vui chơi lành mạnh trong thời gian nghỉ hè (Ảnh: Lô Lan).

Thông qua Tháng hành động, toàn xã hội sẽ chung tay hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các địa phương. Đồng thời, có giải pháp xử lý, hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước.

Trong thời gian học sinh nghỉ hè, Tỉnh đoàn Nghệ An phải chỉ đạo đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động lành mạnh, bổ ích, an toàn thu hút sự tham gia của trẻ em; hạn chế những nguy cơ đối với sự an toàn của trẻ.

Tại lễ phát động, đại diện các ban, ngành đã ký cam kết thực hiện "Mùa hè an toàn cho trẻ em", bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, để trẻ em có một mùa hè an toàn, bổ ích.

Từ năm 2019 đến 30/4/2021, toàn tỉnh có 81 vụ/93 bị can/85 trẻ bị xâm hại; 119 vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 130 trẻ em. Cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra, làm rõ 17 vụ/25 đối tượng liên quan đến 24 trẻ em bị mua bán. Thống kê của ngành chức năng cũng cho thấy năm 2020, có 134 vụ án liên quan đến người chưa thành niên phạm tội với 162 người; 42 người chưa thành niên có quyết định vào trường giáo dưỡng.

