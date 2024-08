Vụ vợ ăn hết cá bị chồng đánh dã man: Kết thúc bất ngờ

Trưa 26/8, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công an đã mời ông L.V.C. (thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) - người đánh vợ trong clip lan truyền trên mạng xã hội - đến làm việc. Người này thừa nhận đánh vợ trong lúc say xỉn.

Công an mời ông C. đến làm việc (Ảnh: Hà Xuyên).

Theo bà Hương, Công an huyện Lý Sơn cũng mời người vợ và hàng xóm của ông C. đến làm việc để thu thập thêm thông tin nhằm củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm.

Khi làm việc với công an, người vợ cho biết đây là lần đầu tiên bị chồng đánh. Mặt khác, lúc đó ông C. có uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Do đó người vợ xin không xử phạt chồng mình.

"Cả hàng xóm cũng cho biết đây là lần đầu tiên ông C. có hành vi đánh vợ. Người vợ cũng xin tha cho chồng. Do đó ông C. chỉ bị nhắc nhở, răn đe. Nếu ông C. tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm", bà Hương thông tin.

Ngày 20/8, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh người vợ bị chồng đánh dã man.

Người đàn ông dùng tay, chân, chổi đánh liên tiếp vào người vợ. Dù người phụ nữ quỳ lạy, van xin nhưng người chồng vẫn không tha.

Thông tin đi kèm clip lan truyền trên mạng còn cho biết do người vợ ăn hết cá mà không để phần cho chồng nên bị đánh.

Hàng xóm nghe sự việc liền chạy đến can ngăn. Lúc này người vợ phân trần lý do bị đánh do ăn một con cá.

Lúc này, người chồng quát tháo, đuổi hàng xóm ra về rồi tiếp tục chửi bới, đập điện thoại của vợ. Quá hoảng sợ, người vợ lén trốn ra khỏi nhà rồi sang hàng xóm cầu cứu.