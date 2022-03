Việt Nam kỳ vọng thành mô hình điểm về phòng chống đuối nước trẻ em

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc quốc gia Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu tại Việt Nam, đồng chủ trì hội thảo. Các đại biểu chuyên gia quốc tế tham dự với tư cách khách mời, qua phần mềm họp trực tuyến.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, trong tai nạn thương tích, đuối nước là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và người chưa thành niên tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà dự và chủ trì hội thảo.

Trong 10 năm qua, tỷ lệ đuối nước ở trẻ em Việt Nam đã giảm đáng kể. Năm 2010, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.300 trẻ, năm 2020, có hơn 2.085 trẻ tử vong do đuối nước, số lượng giảm mạnh. Tuy nhiên, về tỷ lệ tử vong cho trẻ em, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu, chiếm tới 7,7%.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể triển khai Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (TNTTTE) giai đoạn 2016-2020, đã đạt được nhiều kết quả đáng bền vững.

Theo đó, chương trình đã tạo ra sự chuyển biến tích cực của các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan trong công tác chỉ đạo, triển khai phòng chống TNTTTE. Khung pháp lý thực hiện công phòng chống TNTT, phòng chống đuối nước trẻ em (PCĐNTE) được hoàn thiện, các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn được xây dựng.

"Cả nước đã xây dựng hơn 6 triệu ngôi nhà đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn, 26.000 trường học đạt tiêu chí Trường học an toàn, 6.000 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Cộng đồng an toàn. Số trẻ em bị TNTT và tử vong do TNTT đã giảm so với giai đoạn trước, đặc biệt số trẻ em bị tử vong do đuối nước giảm trung bình 100 trẻ em mỗi năm", Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

Theo bà Hà, để đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương ở Việt Nam còn có sự đồng hành tích cực, hiệu quả của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Từ thiện Bloomberg thông qua Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu của Hoa Kỳ thuộc Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá trong việc hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực.

Tại hội thảo, bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, từ tháng 6/2018, Việt Nam đã triển khai chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 6-15 tuổi, 90% trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; 50,3% trẻ em tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 709 lớp dạy bơi được tổ chức 14.635 trẻ từ 6-15 đã được dạy bơi an toàn.

Bên cạnh đó, trẻ em từ 6-15 tuổi được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Chương trình hỗ trợ lắp đặt 14 bể bơi cho 12 địa phương và đặc biệt là tổ chức dạy kỹ năng giám sát an toàn phòng chống đuối nước trẻ em dưới 5 tuổi. Hỗ trợ nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới liên ngành PCĐNTE và đến nay đã có mạng lưới gồm 15 thành viên gồm các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức quốc tế.

Trước những nỗ lực cũng như cam kết của Việt Nam trong thực hiện các chương trình, dự án nhằm giảm tử vong do đuối nước trẻ em, dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và tạo một môi trường an toàn cho trẻ em, nhiều đại biểu quốc tế đã đánh giá rất cao.

TS Socorro Escalante, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy đuối nước trẻ em rất nghiêm trọng và chủ động tìm hướng giải quyết.

"Hy vọng thời gian tới, số trẻ em được học bơi sẽ tăng gấp đôi so với mục tiêu. Tổ chức Y tế thế giới cam kết tiếp tục hỗ trợ và phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam để phòng chống TNTTTE. Hy vọng, Việt Nam triển khai thành công PCĐNTE để các nước khác học tập", TS Socorro Escalante nhấn mạnh