Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke: Nhiều lắm karaoke thác loạn!

Nghe chúng tôi kể về quán karaoke IDOL, Thiện "cụt" (một dân chơi có số má ở Bình Dương) cho biết Bình Dương có khá nhiều quán karaoke thác loạn. Sau nhiều lần thuyết phục, chúng tôi mới được Thiện "cụt" đồng ý cho đi cùng và dặn đi dặn lại phải cẩn thận vì quán nào cũng có bảo kê.

"Chuồng bò" và chiêu trò quái đản

Quán karaoke Sơn Ca thường được dân chơi gọi là "chuồng bò" nằm trên địa bàn phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dù đã 23 giờ ngày 25-3, khách trong quán Sơn Ca vẫn còn đông nghịt. Nhân viên dẫn chúng tôi lên căn phòng rộng khoảng 30 m2 ở lầu 2. Ngồi chừng 20 phút, 2 "má mì" cùng nhóm tiếp viên đi vào phòng để khách lựa chọn. Thiện "cụt" chỉ tay vào nhóm tiếp viên: "Bé nào biết ăn chơi thì ở lại". Hai "má mì" kéo 4 tiếp viên vào phòng rồi bảo: "Chơi tẹt ga chỉ có 4 gái cưng này nha". Trước khi rời khỏi phòng, 2 "má mì" không quên dặn dò tiếp viên: "Các em đừng làm khách buồn. Chơi tẹt ga đi, chị lo tất…". Lâu lâu, 2 "má mì" lại ghé qua hỏi khách: "Mấy anh chơi vui không?".

Cô gái tên H. (quê Gia Lai) kể làm tiếp viên phục vụ ở quán karaoke Sơn Ca được hơn 1 năm. Những ngày đầu, H. khó chịu khi bị khách sàm sỡ nhưng sau một thời gian thì quen dần. H. cho hay ở quán Sơn Ca có nhiều tiếp viên được tuyển chọn để múa sexy. Những tiếp viên này một đêm có thể kiếm được 3 - 5 triệu đồng nếu gặp dân chơi thứ thiệt. "Mấy chị khuyên em múa sexy kiếm được nhiều tiền hơn nhưng em không đồng ý. Một số gái ở quê mới lên lúc đầu không biết gì nhưng giờ thành vũ công sexy chủ đạo tại quán" - H. kể.

Nhóm của Thiện "cụt" và tiếp viên ngồi uống bia, ca hát được khoảng 1 giờ thì 2 cô gái tên S. và Y. đứng lên chiếc loa thùng đặt sẵn trên sân khấu để múa sexy. Trong men say, 2 cô gái cởi hết y phục, đứng uốn lượn trong tiếng nhạc vặn hết công suất. Chứng kiến 2 cô gái nhảy bốc lửa, nhóm bạn của Thiện "cụt" cầm xấp tiền trên tay đến "bo". Mỗi lần sàm sỡ, khách phải "bo" cho 2 tiếp viên mỗi người 200.000 đồng. Cuộc chơi vẫn chưa dừng lại khi S., Y. và 1 tiếp viên khác lên sân khấu biểu diễn màn "gắp" trái cây quái đản để khách thưởng tiền. Chỉ với màn múa sexy và tham gia trò chơi quái đản, 3 tiếp viên được khách "bo" mỗi người hơn 1,2 triệu đồng. Riêng những cô gái chỉ ngồi phục vụ khách thì được "bo" từ 200.000 - 500.000 đồng.

Khoảng 21 giờ ngày 10-4, Thiện "cụt" dẫn chúng tôi đến quán karaoke An Huy nằm trên đường số 3, phường Dĩ An, TP Dĩ An. Quán karaoke này mới hoạt động mấy tháng nhưng được biết là có đội ngũ nữ tiếp viên trẻ đẹp và chiều khách tới bến. Thấy Thiện "cụt", người quản lý chạy đến đon đả: "Phòng anh trai, em lấy sẵn trên lầu. Gái đã chuẩn bị hết rồi". Chúng tôi vào phòng hát, "má mì" tên T. dẫn 4 tiếp viên vào phục vụ. T. liên tục liếc mắt, yêu cầu các cô gái sờ soạng khách. "Các em biết làm thế nào cho khách vui rồi, đúng không? Đừng để khách buồn chán bỏ về nha các em" - "má mì" T. lên giọng. Bốn cô gái vào phòng của chúng tôi mới được tuyển vào làm, chưa quen chiều khách. Chỉ khi thấy "má mì" T. bước vào phòng, họ mới chủ động ngồi tựa vào ngực và vuốt ve khách.

Hôm sau, Thiện "cụt" gọi điện thoại cho quản lý quán karaoke An Huy để đặt phòng trước. Khoảng 22 giờ, cả nhóm đến chơi, thấy quản lý chưa sắp xếp được phòng, Thiện "cụt" tỏ vẻ không hài lòng định bỏ về. Lúc này, "má mì" T. vào phòng trấn an: "Hôm nay để em chiều các anh" rồi gọi thêm 4 cô gái cùng vào. T. mở nhạc sàn bắt đầu những màn múa sexy "rửa mắt" khách. "Hôm nay em chỉ múa sexy thôi nha. Lần sau em sẽ biểu diễn nhiều chiêu "độc", lạ hơn" - "má mì" T. nói. Sau màn biểu diễn múa sexy khoảng 15 phút, T. được khách "bo" hơn 1,5 triệu đồng.

Ông chủ quen biết rộng (!)

Với dàn tiếp viên trẻ đẹp biết chiều khách, được tuyển chọn từ quận 1, TP HCM, sẵn sàng múa sexy thâu đêm suốt sáng…, quán karaoke Diamond Club trở thành tụ điểm ăn chơi bậc nhất ở Khu Công nghiệp VSIP (đại lộ Hữu Nghị, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Một đêm đầu tháng 4-2022, Tiến "híp" rủ chúng tôi đến đây để tổ chức sinh nhật cho một người bạn thân. Vừa lên tầng 1, nhân viên phục vụ đến hỏi: "Mấy anh đặt phòng trước chưa?". Tiến "híp" nói: "Lấy phòng đặc biệt giúp anh". Nhân viên quán đến thì thầm vào tai nam quản lý. "Mấy anh muốn chơi gì cứ nói em. Ở đây em quyết hết" - quản lý mở lời rồi dẫn chúng tôi lên căn phòng ở tầng 3 đã được bày sẵn trái cây và nước uống. Ít phút sau, 2 "má mì" ăn mặc khêu gợi đi vào tiếp chuyện với khách. "Má mì" tên L. õng ẹo, vuốt ve Tiến "híp": "Đang nôn xem múa sexy đây mà. Uống say rồi thưởng thức nha anh trai".

"Má mì" L. cho biết mỗi tiếp viên múa sexy 30 phút giá 1,5 triệu đồng, ở đây có 4 tiếp viên phải trả 6 triệu đồng, chưa tính tiền "bo" tại chỗ. Cô gái tên K. (quê miền Tây) cầm ly bia hô hào: "Lên nào! Ở đây chơi tẹt ga đi, có gì đâu phải sợ". Nhảy chưa đến 30 phút, do thấm mệt, K. xin dừng rồi ngồi uống bia, trên người không mảnh vải che thân.

Cô gái tên X. (quê miền Tây) kể làm tiếp viên phục vụ ở quán Diamond Club được khoảng 1 năm. Lúc mới vào làm, X. cứ tưởng công việc chỉ là ngồi mở bài hát và rót bia cho khách nhưng không ngờ mọi chuyện chẳng hề đơn giản. Có lúc không chịu được cảnh khách sàm sỡ, X. phản ứng thì bị quản lý và "má mì" la mắng, dọa đuổi việc. "Riết rồi tụi em quen" - X. nói và tiết lộ ở đây ai cũng biết múa sexy nhưng phải được sự đồng ý của quản lý hoặc "má mì".

Theo "má mì" L., quán Diamond Club có khoảng 5 cổ phần, trong đó có một số người Trung Quốc góp vốn đầu tư. Những ông chủ này ít khi xuất hiện tại quán mà giao lại cho người quản lý điều hành, xử lý mọi việc. "Mấy anh đến đây chơi cứ yên tâm, chủ quen biết rộng nên Diamond Club ít khi bị kiểm tra, nếu kiểm tra thì không bị xử lý. Nếu không, mọc 10 sừng tụi em cũng không dám múa thoát y" - "má mì" L. khoe.

Kiến nghị tạm đình chỉ hoạt động karaoke IDOL

Ngày 14-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi Báo Người Lao Động khởi đăng phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke", Công an tỉnh đã có cuộc họp và đưa ra kiến nghị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 3- 6 tháng đối với quán karaoke IDOL (phường Dĩ An, TP Dĩ An), đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ liên quan.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo từ Công an TP Dĩ An về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ sở kinh doanh karaoke IDOL. "Công an TP Dĩ An đang tham mưu các bước tiếp theo để có biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm" - ông Bảy nói.