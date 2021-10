Truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công Đại úy CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao Quyết định và Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Công an Quảng Bình).