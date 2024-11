Trường hợp giáo viên có thể nghỉ hưu sớm 5 tuổi không bị trừ tỷ lệ lương

Chỉ giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm?

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình về chính sách nghỉ hưu trước tuổi trong dự thảo Luật Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ luật Lao động đã quy định các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo Luật Nhà giáo chỉ bổ sung thêm trường hợp giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn chứng về kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) có nêu điểm trung bình cộng các yếu tố trong điều kiện lao động của giáo viên mầm non là 3,69.

Điểm số trên tương đương với điều kiện lao động loại IV - là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

Giáo viên mầm non là công việc đặc thù được cho là không phù hợp với người lao động lớn tuổi (Ảnh minh họa:TTXVN).

"Kể từ khi độ tuổi nghỉ hưu được tăng lên 62 đối với nam và 60 đối với nữ theo Bộ luật Lao động, giáo viên mầm non có rất nhiều tâm tư", báo cáo nêu.

Đối chiếu với quy định về các đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động, Bộ này cho rằng quy định nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên mầm non là phù hợp, bảo đảm tính tương quan.

Tuổi nghỉ hưu trong lĩnh vực đặc thù

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định rõ về tuổi nghỉ hưu của nhà giáo trong lĩnh vực chuyên sâu đặc thù và quy định rõ hơn về điều kiện để được nghỉ hưu sớm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, tuổi nghỉ hưu quy định tại Bộ luật Lao động là quy định áp dụng chung cho cả người lao động trong khối tư và khối công.

Theo đó, quy định về độ tuổi nghỉ hưu của nhà giáo tại dự thảo Luật Nhà giáo được áp dụng đối với cả nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động quy định việc sử dụng lao động cao tuổi với một số nguyên tắc như có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn; ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Đồng thời, Luật này đã quy định các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi. Ở đây, dự thảo Luật Nhà giáo chỉ bổ sung thêm trường hợp giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với nhà giáo ở các ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù, Luật Nhà giáo hiện dự kiến giao cho Chính phủ quy định chi tiết về chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo.

Về điều kiện để được nghỉ hưu sớm, Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội có liên quan.