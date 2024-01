Ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát tổ chức lễ công bố quyết định cấp bằng của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân liệt sỹ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Khoảng 19h ngày 6/2/2021, Công an huyện Mường Lát phối hợp công an các xã trên địa bàn mật phục để bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý (cùng địa bàn huyện Mường Lát). Biết bị vây bắt, nhóm tội phạm đã nổ súng chống trả quyết liệt. Thiếu tá Vi Văn Luân hi sinh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và huyện Mường Lát trao bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân liệt sỹ Vi Văn Luân (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ghi nhận sự hi sinh trong đấu tranh với tội phạm ma túy của Thiếu tá Vi Văn Luân, ngày 7/2/2021, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với cán bộ công an này.

Ngày 19/1, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công với liệt sỹ công Vi Văn Luân.

Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981), người dân tộc Thái ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Tháng 9/2020, anh được điều động về Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo đề án bố trí công an chính quy đảm nhận nhiệm vụ tại công an xã.