Trung tá công an hi sinh khi truy bắt tội phạm được truy tặng Huân chương

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh này đã trao Huân chương chiến công hạng Ba tới thân nhân gia đình Trung tá Vi Văn Luân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa gửi lời tri ân sâu sắc trước sự mất mát, hi sinh của Trung tá Vi Văn Luân và gia đình, đồng thời mong muốn thân nhân, gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao Huân chương chiến công hạng Ba tới thân nhân gia đình Trung tá Vi Văn Luân (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, vào tối 6/2/2021, Thiếu tá Vi Văn Luân cùng tổ công tác của Công an huyện Mường Lát đã tuần tra, mật phục, kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Phát hiện lực lượng công an, nhóm tội phạm đã dùng súng kíp, súng tự chế chống trả quyết liệt khiến Thiếu tá Vi Văn Luân bị thương nặng.

Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Thiếu tá Vi Văn Luân đã hi sinh.

Trước sự hi sinh dũng cảm của Thiếu tá Vi Văn Luân, ngày 7/2/2021, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung Tá với Thiếu tá Vi Văn Luân.

Trung tá Vi Văn Luân (SN 1981) là người dân tộc Thái, ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát nhân dân, Trung tá Vi Văn Luân được điều động về Đội hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát. Tháng 9/2020, Trung tá Vi Văn Luân được điều động về làm Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của Bộ Công an.

Ở cương vị công tác nào, Trung tá Vi Văn Luân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình công tác, Trung tá Vi Văn Luân đã tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen.