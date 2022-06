Trẻ em tử vong do đuối nước tăng cao

Vào cuối tháng 5 vừa qua, một nhóm 5 thiếu niên đến khu vực bãi biển đường Trần Phú (TP Tuy Hòa) để tắm. Khi đi cách bờ khoảng 20m, nhóm học sinh gặp dòng nước chảy xiết cuốn mỗi em một nơi.

Phát hiện có tình trạng nguy hiểm, lực lượng cứu hộ tại bờ biển TP Tuy Hòa đã ứng cứu nhưng chỉ cứu được 3 em, còn D.M.H. và N.T. (15 tuổi, trú tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) mất tích. Khoảng 20 phút sau đó, hai em H. và T. được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đã sơ cấp cứu nhưng bất thành.

Nhiều vụ trẻ em đuối nước thương tâm xảy ra tại Phú Yên.

Hồi tháng 1, nhóm 2 học sinh lớp 10A3 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi (TP Tuy Hòa) tổ chức tắm biển tại bãi biển của địa phương cũng bị sóng đánh ra xa, tử vong.

Đây chỉ là hai trong số những vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Phú Yên. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trên địa bàn, từ đầu năm đến nay có 5 vụ tai nạn đuối nước làm 7 trẻ em tử vong, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em tử vong đuối nước tăng cao là do kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em của gia đình, cộng đồng còn hạn chế. Các khu vui chơi, hồ bơi ở các xã phường còn thiếu, không đạt tiêu chuẩn.

Để ngăn ngừa tình trạng trẻ em gặp tai nạn đuối nước, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan chú trọng tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm giáo dục, quản lý chặt chẽ, không để trẻ em tắm ao, hồ, sông, suối, biển... khi không đảm bảo an toàn.

Kiểm tra, xử lý kịp thời những địa điểm, khu vực nguy cơ, thường xảy ra tai nạn đuối nước, có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước. Xây dựng nội quy, quy định; bố trí lực lượng, trang bị phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các hồ bơi, bãi biển, bãi tắm du lịch...

Ngoài ra, địa phương định hướng thường xuyên tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, học sinh, hướng tới phổ cập bơi an toàn cho học sinh, trẻ em.

Nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở Phú Yên được thành lập nhằm huấn luyện kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ (Ảnh: Hiếu Trung).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh này đã tổ chức các lớp dạy bơi, riêng đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được đào tạo miễn phí.

Ông Trần Thanh Khải - Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên cho biết, nhằm mục đích tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học và thực hành kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, Trung tâm đã mở nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho các em.

Theo ông Khải, đối tượng dạy bơi miễn phí là học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 có hạnh kiểm tốt, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

"Sau khi có hồ bơi, từ tháng 3 đến nay, chúng tôi đã gửi công văn đến các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh về hoạt động dạy bơi miễn phí của trung tâm. Đến nay, trung tâm đã đào tạo được hơn 130 em, trong đó có 30 em được đào tạo miễn phí" - ông Khải cho hay.

Còn theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, hiện đơn vị này cũng đang xây dựng kế hoạch dạy bơi cho trẻ em, để tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Theo kế hoạch, Phú Yên phấn đấu giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030. Đến năm 2025, có 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.