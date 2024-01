Trao tặng 1.700 suất quà cho người nghèo ở Hải Dương

Chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024 do UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức ngày 27/1, đã diễn ra vui tươi, đầm ấm tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quà cho người khó khăn tham dự Chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thành Chung).

Phát biểu tại chương trình, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, năm 2023 đã đi qua với nhiều dấu ấn và những thành tựu quan trọng.

Mặc dù tình hình trong nước, trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và những bất ổn chính trị diễn ra trên toàn cầu song với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết liệt thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Tại Hải Dương, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách cho người có công, hỗ trợ giảm nghèo bền vững được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả. Trong năm, HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành 15 chính sách về an sinh xã hội. Ngân sách tỉnh đã chi nhiều tỷ đồng cho công tác xã hội và an sinh xã hội.

Ông Triệu Thế Hùng phát biểu tại chương trình (Ảnh: Thành Chung).

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song Hải Dương vẫn còn một bộ phận người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, yếu thế, đời sống còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện còn trên 8.000 hộ nghèo (chiếm 1,34% dân số) và gần 11.000 hộ cận nghèo (chiếm gần 1,7%) và hàng nghìn trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Thông qua Chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh Hải Dương, với Hội Chữ thập đỏ trong việc trợ giúp cho người nghèo, người khó khăn.

Ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh Tết đến, xuân về, phong trào "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" lại được nhân lên nhiều lần nhằm chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm hơn.

Với phương châm "không có người nghèo nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau", Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mong muốn mỗi người dân hãy gắn kết với nhau bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội văn minh.

Ông Hùng tin tưởng phong trào "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ có sức lan tỏa sâu rộng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, Hải Dương là 1 trong 19 tỉnh, thành phố được chọn làm điểm tổ chức Chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa ấn tượng với Chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024 tại Hải Dương (Ảnh: Thành Chung).

Bà Hòa ấn tượng trước không khí vui tươi, ấm áp, ngập tràn tình yêu thương mà Chương trình "Tết nhân ái" ở Hải Dương mang đến cho các hộ nghèo, cận nghèo, công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn.

"Mong muốn các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, Hải Dương nói riêng tiếp tục chung tay xây dựng một xã hội giàu tình yêu thương để những người khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...", bà Hòa phát biểu.

Chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024 đã vận động nguồn lực tặng 1.700 suất quà (mỗi suất trị giá từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo, lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hải Dương.

Các hộ nghèo tham gia phiên chợ Tết được mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết với giá 0 đồng (Ảnh: Thành Chung).

Cùng với được tặng quà từ Ban tổ chức, mỗi hộ nghèo, cận nghèo, lao động hoàn cảnh khó khăn trực tiếp tham gia chương trình còn được tham gia phiên chợ Tết giá "0 đồng" với nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ việc vui Tết, đón xuân; được nhận chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí...