Trao bằng Tổ quốc ghi công 3 cảnh sát giao thông hy sinh ở đèo Bảo Lộc

Chiều 1/8, đoàn công tác của Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi, trao bằng Tổ quốc ghi công đến gia đình 3 cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, ngày 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc.

Các liệt sỹ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường (quê Hải Dương), Thiếu tá Lê Quang Thành (quê Quảng Trị), Đại úy Lê Ánh Sáng (quê Hà Tĩnh), là cán bộ thuộc Trạm CSGT Madaguoi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 3 cán bộ công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân liệt sĩ (Ảnh: Trung Thi).

Tại buổi lễ truy tặng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân liệt sỹ đã hy sinh, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin, vụ sạt lở xảy ra khoảng 14h30 phút ngày 30/7, vùi lấp 3 cán bộ CSGT và một người dân.

Tỉnh Lâm Đồng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến đêm cùng ngày, thi thể 3 cán bộ CSGT đã được tìm thấy.

Trưa 31/7, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở được đưa ra khỏi đống đất đá. Vụ việc khiến cả 4 người tử vong.

Ngày 1/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc (gồm 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT và 1 người dân) tổng số tiền 200 triệu đồng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 cán bộ CSGT; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng quân hàm tới thân nhân liệt sĩ (Ảnh: Đặng Dương).

Cùng ngày 31/7, Bộ Công an quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

Theo đó Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1982) được thăng hàm lên Trung tá, Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977) lên Đại úy, Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) lên Đại úy.