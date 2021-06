Trao 250 suất quà tặng trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dân trí Ngày 29/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã đến các bệnh viện, các khu cách ly để trao quà động viên trẻ em mắc Covid-19, trẻ em thuộc diện F1 đang bị cách ly tập trung.

Trao 250 suất quà tới trẻ em bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Trước đó, ngày 13/6, tỉnh Nghệ An ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng đầu tiên tại thành phố Vinh. Từ đó đến nay, địa phương này liên tục ghi nhận những ca bệnh mới với số lượng tăng nhanh, nhiều ổ dịch phức tạp.

Từ ngày 19/6, tỉnh Nghệ An thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Vinh để phòng, chống dịch Covid-19.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trao quà tặng các em nhỏ thông qua đại diện ban quản lý khu cách ly tập trung trên địa bàn xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An).

Với số ca nhiễm nhiều nhất tỉnh, thành phố Vinh đã thiết lập nhiều khu cách ly tập trung ngoài các điểm cách ly tại Trạm Y tế các phường, xã để khoanh vùng dập dịch.

Địa phương này cũng đã ghi nhận các ca mắc Covid-19 là trẻ em và hiện có 140 trẻ là F1 đang phải cách ly tập trung. Đặc biệt, nhiều trẻ trong số này có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Ngày 22/6, tại Công văn 4144/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có giao Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tăng cường vận động nguồn lực để chủ động hỗ trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trao quà tại điểm cách ly tập trung Trường mầm non Sao Mai, nơi đang thực hiện cách ly 4 hộ gia đình thuộc phường Quán Bàu (TP Vinh), trong đó có 6 trẻ em.

Ngày 29/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Vinh trao tặng 80 suất quà, mỗi suất trị giá gần 300 nghìn đồng đến trẻ em là F1 đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Vinh và trẻ em là F0 đang điều trị tại Khoa Nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, đối với trường hợp là trẻ em mắc Covid-19 đang điều trị, ngoài phần quà chung, được hỗ trợ 300 nghìn đồng tiền mặt.

"Đây là những món quà nhỏ nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài nguồn lực của đơn vị, chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để giúp các em vượt qua đại dịch", ông Hồ Văn Hùng - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cho biết.

Sau khi tiếp nhận quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, ban quản lý các khu cách ly sẽ trao tận tay cho các trẻ em.

Do đặc thù cách ly tập trung nên Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An không thể trao tận tay các cháu. Do vậy, ban quản lý các điểm cách ly đại diện tiếp nhận số quà trên.

"Thay mặt các cháu, các gia đình đang thực hiện cách ly tại đây, chúng tôi ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, động viên của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đối với các cháu nhỏ. Món quà này chúng tôi sẽ chuyển tận tay các cháu và sẽ báo cáo cụ thể với Quỹ", Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hùng - điểm cách ly tập trung tại khách sạn Vinh Plaza nói.

Ngoài những phần quà được trao trong ngày hôm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An liên hệ với các đơn vị liên quan, đưa đến các chốt phong tỏa phòng, chống Covid-19 để chuyển tận tay trẻ em ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

