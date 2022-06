Trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em là hết sức cấp thiết

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa khi cả nước đang hưởng ứng mạnh mẽ "Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè" năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên phát động.

Hoạt động này thiết thực, nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao, trong đó có môn bơi, rèn luyện các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân trò chuyện với các em về việc học môn bơi lội tại lễ phát động (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, hiện nay đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nhiều nhất cho trẻ em tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

"Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước ở trẻ em đó là do trẻ em chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; do sự sao nhãng, bất cẩn, thiếu sự giám sát trông coi của người lớn đối với trẻ em khi sống trong môi trường sống không an toàn; do thiên tai bão lũ, do trẻ em chưa thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường thủy…

Cá biệt, có nhiều trường hợp trẻ em biết bơi giỏi vẫn đuối nước và tình trạng trẻ em bị đuối nước tập thể do không biết cách phòng tránh, không biết cách cứu người bị đuối nước xảy ra nhiều", bà Vân đánh giá.

Phó Chủ tịch Bạc Liêu phát động phòng chống đuối nước trẻ em (Video: Huỳnh Hải)

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, trẻ em nếu không được trang bị kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước thì sẽ hết sức nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng là giải pháp hết sức cấp thiết để nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước.

Bà Cao Xuân Thu Vân cũng cho rằng, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em thời gian qua vẫn còn nhiều khoảng trống và hạn chế về nhận thức, trách nhiệm, như: tình trạng bất bình đẳng về cơ hội phát triển; phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại một số địa phương, trường học, cộng đồng dân cư chưa được quan tâm đúng mức.

Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em là việc làm cần thiết, cấp bách (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lưu ý, không chỉ có "Tháng hành động vì trẻ em" mới hành động mà các cấp các ngành, cả cộng đồng phải luôn luôn ý thức hành động vì trẻ em. Do đó, bà yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đa dạng hóa các hình thức trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, có khả năng tự ứng phó với các nguy cơ bạo lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại trên môi trường mạng.

Trong công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tập trung về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên, với phong trào học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

"Gia đình phải tạo ra môi trường sống hạnh phúc, an toàn, tránh gây áp lực cho con trẻ bởi thực tế cho thấy nhiều trẻ bất hạnh trong chính ngôi nhà mình. Nhà trường hãy tạo không khí mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tránh gây áp lực học hành cho học sinh, đặc biệt là chú ý tâm lý của trẻ sau dịch Covid-19. Xã hội hãy sống trách nhiệm, yêu thương với trẻ em", bà Cao Xuân Thu Vân nêu thông điệp.