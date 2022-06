Tối 26/7, cả nước dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Gặp mặt nhân chứng lịch sử

Năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngày 31/5, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Kế hoạch nhằm tuyên truyền thực hiện các chính sách về ưu đãi người có công; giáo dục truyền thống yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa đến các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động trọng tâm, bao gồm: Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022, thời gian từ ngày 22 - 24/7 (buổi Lễ chính được tổ chức vào lúc 9h ngày 24/7/2022) tại Thành phố Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hà Nội... phối hợp thực hiện. Khoảng 1.000 đại biểu cùng tham dự, trong đó, 450 đại biểu là người có công.

20h ngày 26/7, cả nước sẽ tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc vào lúc 20h, ngày 26/7. Cùng giờ, chương trình cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử tại 5 điểm cầu (Hà Nội, TPHCM, Bình Định, Hà Giang, Quảng Nam) cũng được tổ chức.

Từ ngày 15 - 16/7, tại tỉnh Nghệ An, Bộ LĐ-TB&XH sẽ chủ trì và phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công; số lượng đại diện thân nhân liệt sĩ tới dự và nhận Bằng Tổ quốc ghi công 75 người.

Nâng cao đời sống người có công

Theo Kế hoạch, việc tổ chức Lễ phát động, vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương, tổ chức vào tháng 6/2022.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng sẽ do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì và phối hợp với các địa phương tổ chức trong tháng 7.

Nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ cũng đồng loạt được tổ chức để tri ân các anh hùng đã hy sinh máu xương vì nền hòa bình của dân tộc (Ảnh: Toàn Vũ).

Tại Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bộ LĐ-TB&XH có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đối với các địa phương, chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi.

Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để gia đình có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở; xóa hộ nghèo có thành viên là người có công. Tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ) và mộ liệt sĩ.

Các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động phù hợp để tri ân người có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ; tặng quà (bộ trang phục áo dài) cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ kịp thời, đầy đủ.