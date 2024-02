Tổ chức các chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc sau nghỉ Tết

Nhằm giúp đoàn viên, người lao động xa quê có được niềm vui đoàn viên ngày Tết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024" gồm các hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và đón đoàn viên, người lao động trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

(Ảnh: VTV.VN)

Trong đó, với việc đưa công nhân về quê ăn Tết, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức 30 chuyến xe 45 chỗ ngồi đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đón Tết. Các chuyến xe này tập hợp và khởi hành lúc 7h sáng ngày 7/2/2024 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội.

Không chỉ đưa công nhân về quê ăn Tết, trong "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024" năm nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội còn tổ chức 6 chuyến xe đón trên 200 CNLĐ ở 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc. 6 chuyến xe đón công nhân từ 7h sáng ngày 14/2/2024, tức mùng 5 Tết Giáp Thìn với các hành trình: Bỉm Sơn - Hà Nội (đón tại Bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Hà Trung - Hà Nội (đón tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, đường Hòa Bình - Tiểu khu 6, Thanh Hóa); Hoằng Hóa - Hà Nội (đón tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoằng Hóa, phố Đạo Sơn - Bút Sơn - Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Đông Vệ - Hà Nội (đón tại Bến xe phía Nam, trong Bến xe Đông Vệ - Quang Trung, Thanh Hóa) và Nghệ An - Hà Nội (đón tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, số 6 Lê Mao - thành phố Vinh, Nghệ An).

"Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024" đưa đón công nhân về quê ăn Tết và trở lại làm việc là nội dung quan trọng trong công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn, nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn về quê vui Xuân, đón Tết cùng với gia đình, qua đó khẳng định được vai trò, sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức Công đoàn đối với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.