Tình huống nguy hiểm với bé gái nhưng ai xem cũng phì cười

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống bé gái khoảng 5 - 6 tuổi bị chó hàng xóm rượt, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, bé gái một mình ra khỏi cổng nhà, có vẻ như để sang hàng xóm chơi. Bé vui nhộn, hào hứng nhảy chân sáo trên đường. Bất ngờ, một con chó lao ra trước mặt. Cô bé đứng khựng trong giây lát rồi quay người chạy "té khói", con chó rượt theo một đoạn. Khi khoảng cách với cô bé đã rất gần, dường như nhận ra hết lợi thế "cậy gần nhà", con chó cũng chựng lại, quay đầu.

Cô bé chạy về nhà an toàn và khóc thét.

Tình huống nguy hiểm của bé gái nhưng ai xem cũng phì cười

Nghe tiếng khóc thét của bé gái, một người phụ nữ bước vào hỏi có vấn đề gì thì cháu bé trả lời là chó rượt.

Thở phào vì bé gái đã thoát nạn trong gang tấc, xem lại điệu bộ của cô bé, trạng thái thay đổi, đang tung tăng chân sáo sang cảnh chạy "té khói", rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, nhiều người phì cười với tình huống khiến cảm xúc của cháu bé xoay chuyển 180 độ.

Đánh giá lại về tình huống nêu trên, nhiều ý kiến cho rằng, việc để cháu bé tự chạy ra khỏi nhà một mình khi hàng xóm có chó dữ là rất nguy hiểm.

"Rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra khi các cháu nhỏ ra đường một mình, bị chó tấn công. Mọi người nên hết sức cẩn thận, bởi không biết điều gì sẽ xảy ra khi hàng xóm có chó dữ. Tốt nhất là nên để các cháu chơi trong nhà hoặc nhắc nhở hàng xóm giữ chó cẩn thận", bạn Bình Nguyễn bình luận.

Những ý kiến khác, người bình luận thể hiện việc vừa thương cháu bé, vừa buồn cười.

"Đang vui vẻ thì bị chó rượt, nghĩ cũng tội nhưng cười cái đã", bạn Tùng Trọng hóm hỉnh.

Theo anh Phan Văn Tuấn (làm việc tại một trung tâm huấn luyện chó ở Hà Tĩnh), trẻ em thường thích chơi đùa với vật nuôi là chó, mèo. Tuy nhiên, đôi khi cũng không thể kiểm soát hết được hành động của con vật. Hàng năm, tại Việt Nam vẫn xảy ra nhiều vụ chó tấn công trẻ em. Thậm chí, có những trường hợp đau lòng, trẻ bị chó cắn dẫn đến tử vong.

Bé gái đang hí hửng đi chơi thì bị chó rượt chạy "té khói" (Ảnh cắt từ clip).

Do đó, các phụ huynh cần lưu ý hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với chó nuôi, chó lạ. Gia đình có trẻ nhỏ không nên nuôi giống chó to và dữ, nếu nuôi, bắt buộc phải tiêm phòng cho con vật đầy đủ cũng như tuân thủ các biện pháp an toàn. Để giảm thiểu nguy cơ rủi ro, con vật phải được thuần dưỡng, xích, ra đường phải rọ mõm...

"Phụ huynh nên thường xuyên nhắc các cháu nhỏ đừng đến gần chó lạ, đừng chọc phá chúng khi đang ăn, ngủ hay chăm sóc con non. Khi các cháu chơi đùa với chó thì phải có bố mẹ bên cạnh và phải để chó ngửi để nhận biết trước rồi hãy vuốt ve chúng", anh Tuấn nói.

Cũng theo anh Tuấn, nên hướng dẫn kỹ năng cho trẻ để nếu thấy chó tấn công thì cần bình tĩnh, không nên la hét, bỏ chạy, đánh hay hành động bất ngờ với chó, điều này chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Tất cả những hành động này chỉ mang đến cảm giác bị đe dọa cho chó và sẽ khiến chúng hung hăng hơn. Người lớn cần giải thích cho con em là nếu bỏ chạy, con chó sẽ đuổi theo và cắn vì việc này kích thích bản năng săn mồi của chó.