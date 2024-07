Tiếp công dân, Bộ trưởng LĐ-TB&XH công nhận liệt sĩ với thương binh qua đời

Buổi tiếp công dân của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung được tổ chức định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi lắng nghe những kiến nghị của công dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trực tiếp giải đáp các thắc mắc về chế độ đối với người có công và thân nhân liên quan đến thủ tục hồ sơ công nhận liệt sĩ, chế độ ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ khó khăn đối với người có công, hỗ trợ tiền sửa chữa nhà đối với đối tượng thương binh…

Buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 (Ảnh: Tống Giáp).

Tại buổi tiếp công dân, bà Nguyễn Thị Hồng (ở tỉnh Vĩnh Phúc) trình đơn với người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH về việc công nhận liệt sĩ với ông Trương Văn Bình, chồng bà.

Ông Bình mất tháng 1/2020, trước khi mất là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 81%, chỉ có xác nhận tử vong do vết thương tái phát của cơ sở y tế xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Hồng dẫn Điều 17, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có nêu: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên chết do vết thương tái phát có xác nhận của cơ sở y tế thì được xem xét xác nhận là liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Hồng kiến nghị tới lãnh đạo Bộ việc công nhận liệt sĩ đối với ông Trương Văn Bình (Ảnh: Giáp Tống).

Tuy nhiên, gia đình có quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ thương binh cho ông Trương Văn Bình sau khi có Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo quy định tại Nghị định 131 này, việc xem xét xác nhận liệt sĩ đối với thương binh chết do vết thương tái phát phải căn cứ trên cơ sở bản tóm tắt hồ sơ bệnh án và biên bản kiểm thảo tử vong xác định nguyên nhân chính gây tử vong là do vết thương cũ tái phát của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an).

Điều này dẫn đến việc quá trình giải quyết công nhận hồ sơ liệt sĩ bị chồng chéo và vướng mắc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu nhanh chóng giải quyết chế độ, đảm bảo quyền lợi cho thương binh, liệt sĩ theo đúng quy định của pháp luật. (Ảnh: Giáp Tống).

Đối với trường hợp của thương binh Trương Văn Bình, sau khi xem xét hồ sơ, căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất của Chánh Thanh tra Bộ, Cục Người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo Cục Người có công giải quyết hồ sơ công nhận trường hợp thương binh Trương Văn Bình là liệt sĩ.

Kiến nghị của bà Hồng tới Lãnh đạo Bộ được giải quyết. (Ảnh: Tống Giáp).

Cùng với đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Người có công nghiên cứu kĩ các hồ sơ tương tự như trường hợp của thương binh Trương Văn Bình, nhanh chóng giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi cho thương binh liệt sĩ dựa trên căn cứ quy định của pháp luật.

Với những trường hợp không có đầy đủ giấy tờ hồ sơ để kết luận, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận kiến nghị của nhân dân và chỉ đạo rà soát hồ sơ nhanh chóng trả lời.