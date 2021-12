Thủ tướng: Quỹ Bảo hiểm xã hội kết dư tốt, đạt gần một triệu tỷ đồng

Dân trí Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Quỹ Bảo hiểm xã hội kết dư tốt, đạt gần 1 triệu tỷ đồng, bảo đảm an toàn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô.

Sáng 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian qua và các định hướng lớn trong thời gian tới.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Số người tham gia BHXH tiếp tục tăng trưởng

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam và các ý kiến tại cuộc họp nhận định, thời gian qua, ngành BHXH đã đạt những kết quả nổi bật trong tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quản lý tài chính, đầu tư quỹ; thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính; chuyển đổi số…

Đặc biệt, số người tham gia BHXH đã tăng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là BHXH tự nguyện, vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của Trung ương (trong 2 năm gần đây tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 10 năm từ 2008-2018); BHYT cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân, về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Trung ương.

Đến hết tháng 11/2021, số người tham gia BHXH tiếp tục tăng trưởng so với năm 2020, đạt 16,202 triệu người (tăng 38,7 nghìn người), BHXH tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, đạt 2,6% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức (vượt 1,6% chỉ tiêu được giao); 88 triệu người tham gia BHYT, đạt hơn 90% dân số.

Công tác chuyển đổi số được đặc biệt chú trọng, giúp nâng cao hiệu quả nhiều mặt hoạt động của BHXH Việt Nam. Ngành đã xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu hơn 98 triệu dân, là nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Việc kết hợp giữa thanh tra, kiểm tra, giám sát theo phương thức truyền thống với phương thức điện tử giúp tăng hiệu quả, chất lượng, giảm nhân lực. Thời gian và số cuộc thanh tra, kiểm tra, giảm nhưng phát hiện, xử lý được nhiều vi phạm hơn. Từ năm 2017 tới nay, BHXH Việt Nam đã từ chối thanh toán, giảm chi quỹ BHYT hơn 9.359 tỷ đồng.

Các thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động được rút ngắn thời gian từ 05 ngày xuống chỉ còn 1 ngày làm việc. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh.

Nêu một số kiến nghị và đề xuất tại cuộc làm việc, đại diện BHXH Việt Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2025: Số người tham gia BHXH là 23,1 triệu, đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 18 triệu người, đạt 35% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia BHYT là 95 triệu người, bao phủ 95% dân số...

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số kết quả khả quan trong công tác mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là trong triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Đây là vấn đề chưa được pháp luật quy định nhưng các cơ quan chức năng đã đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, giải quyết yêu cầu cấp bách phát sinh trong thực tiễn. Cùng với đó, Quỹ BHXH kết dư tốt và đạt gần 1 triệu tỷ đồng, qua đó bảo đảm an toàn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô.

Về công việc sắp tới, Thủ tướng lưu ý ngành bảo hiểm xã hội phải nhận thức thật sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về vai trò của an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; dứt khoát không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Ngành cần xác định lấy người dân là chủ thể, là trung tâm và động lực phát triển; góp phần vào sự ổn định chính trị, sự lành mạnh và phát triển của đất nước.

Định hướng lớn khác là trong công việc phải bám sát, dựa trên 3 trụ cột chính của an sinh xã hội gồm phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro. Đồng thời tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, linh hoạt, chủ động để tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra.

Về công việc cụ thể, Thủ tướng đề nghị cần tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng chiến lược, quy hoạch. Trong bối cảnh nguồn lực và thời gian có hạn, BHXH Việt Nam cần chủ động có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Đồng thời, BHXH Việt Nam có thể lập tổ công tác để rà soát các vướng mắc của cơ chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT, qua đó đề xuất các cấp có thẩm quyền.

Trong các hoạt động chuyên môn, Thủ tướng lưu ý việc quản lý, sử dụng Quỹ BHXH phải vừa bảo đảm quyền lợi của người đóng bảo hiểm và an toàn, tăng trưởng, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng yêu cầu tập trung, làm tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số và xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu; nâng cao năng lực, trình độ quản trị theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để vừa tạo nhanh chóng, thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách, vừa phòng chống trục lợi chính sách.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, bối cảnh dịch bệnh thời gian vừa qua đã khẳng định điều này là hết sức quan trọng, khi chúng ta phải bảo đảm an sinh xã hội cho hàng chục triệu người trong thời gian rất ngắn thì phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để bảo đảm công việc nhanh chóng, chính xác.

Thủ tướng giao các cơ quan chức năng tổng hợp các kiến nghị của BHXH Việt Nam, đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tinh thần chung là ủng hộ, không để ách tắc công việc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực, tạo điều kiện tốt hơn cho BHXH Việt Nam, đặt lợi ích dân tộc quốc gia lên trên hết, trước hết.

