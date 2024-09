Mái ấm Hoa Hồng bị thu hồi giấy phép hoạt động (Ảnh: CTV).

UBND quận 12 (TPHCM) vừa có báo cáo kết quả xử lý vụ việc liên quan đến Mái ấm Hoa Hồng (trụ sở tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12).

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận được phản ánh, các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra cơ sở này và phát hiện cơ sở tiếp nhận chăm sóc đến 86 trẻ, vượt 47 trẻ so với giấy phép (cho phép nuôi dưỡng 39 trẻ).

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được Phòng LĐ-TB&XH quận 12 cấp Giấy phép hoạt động vào ngày 7/7/2023, số lượng không quá 39 trẻ.

Nhưng tại thời điểm kiểm tra vào sáng 4/9, Sở LĐ-TB&XH TPHCM phát hiện tại cơ sở đang có 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi, 36 trẻ từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi, 30 trẻ từ 36 tháng tuổi đến dưới 72 tháng tuổi đang đi học tại trường mầm non bên ngoài, 3 trẻ từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Còn về hành vi bạo hành trẻ như báo chí phản ánh, Công an quận 12 đã tiến hành đưa chủ cơ sở và các bảo mẫu, nhân viên mái ấm có liên quan về trụ sở công an quận lấy lời khai. Hiện công an đang tạm giữ một số người, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Với những sai phạm đã phát hiện, UBND quận 12 đã chỉ đạo ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng.

Đồng thời, UBND quận giao cho Công an quận khẩn trương hoàn tất điều tra vụ việc xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật.

Để hạn chế những trường hợp như trên tiếp tục xảy ra, UBND quận 12 giao Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với UBND 11 phường tăng cường thực hiện giám sát công tác quản lý, chăm sóc trẻ tại các cơ sở bảo trợ, trợ giúp xã hội trên địa bàn quận.

UBND quận 12 chỉ đạo UBND 11 phường tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội đã được cấp phép và cơ sở hoạt động nhưng chưa được cấp phép, các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

UBND quận yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường nắm thông tin, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, các tổ chức và cá nhân có dấu hiệu nuôi giữ trẻ em không đúng quy định và kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội trái phép để huy động tài trợ, viện trợ, quyên góp nhằm mục đích trục lợi cá nhân.