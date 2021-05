Thái Bình: Chủ tịch xã tử vong do tai nạn lao động

Dân trí Trong lúc chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị cho công tác bầu cử, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành (Vũ Thư, Thái Bình) không may gặp tai nạn lao động dẫn đến tử vong.

Ngày 17/5, bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, vào ngày 15/5.

Gia đình làm lễ an táng cho ông Nguyễn Thanh Quang (SN 1965), Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Nạn nhân gặp nạn là ông Nguyễn Thanh Quang (SN 1965), Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Được biết, sáng ngày 15/5, ông Quang khi đang chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị cho công tác bầu cử tại địa phương đã không may bị tai nạn lao động dẫn tới tử vong.

Tại gia đình nạn nhân Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã thăm hỏi gia đình, đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng động viên thân nhân người bị nạn vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người gặp nạn.

Tháng 5 là Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo đảm an toàn lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ gây mất an toàn lao động.

Đức Văn