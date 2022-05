Té ngã lúc đi làm, người lao động được trợ cấp 1,3 triệu đồng/ tháng

Đỡ đần gánh nặng nhờ bảo hiểm

Ông Nguyễn C. C. (53 tuổi, trú tại huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) là một trong số ít những người lao động của tỉnh Đắk Nông đang được hưởng chế độ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trước đó, tháng 5/2021, ông C. không may bị té ngã trong lúc đi thăm vườn cà phê, dẫn tới tỷ lệ thương tật hơn 50%.

Công việc hàng ngày của ông là tư vấn cho các hộ nông dân trên địa bàn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thường xuyên phải đi thực tế tại các vườn, rẫy. Đúng thời điểm mùa mưa năm 2021, do đường dốc, trơn trượt nên ông C. bị té ngã trong vườn cà phê của một hộ dân và phải nằm viện điều trị gần 7 tháng.

Nhiều người lao động rơi vào cảnh khó khăn do không tham gia bảo hiểm tai nạn lao động (Ảnh minh họa).

"Tôi bị tai nạn dẫn đến gãy chân. Sau nhiều đợt phẫu thuật, tôi tiếp tục điều trị trong vòng 7 tháng (từ tháng 5 đến tháng 12/2021) tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội 24 năm, tôi được hỗ trợ một phần viện phí trong quá trình điều trị, chỉ khi nào sử dụng thuốc ngoài danh mục mới phải thanh toán bằng tiền túi. Với thời gian điều trị dài ngày, đi lại nhiều lần thì bảo hiểm xã hội đã đỡ đần cho bản thân tôi và gia đình rất nhiều", ông C. nói.

Trở về nhà sau 7 tháng điều trị, ông C. đã đi lại được, thế nhưng những di chứng sau vụ tai nạn khiến ông không thể đứng lâu, không đi bộ liên tục được. Sau khi giám định thương tật, ông C. bị suy giảm hơn 50% khả năng lao động, chính vì thế ông còn được nhận hỗ trợ hơn 1,3 triệu đồng/tháng.

"Không ai muốn mình bị tai nạn cả, vì những vết thương trên cơ thể không chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi mà còn ảnh hưởng tới gia đình, công việc hàng ngày. Thế nhưng, sau vụ tai nạn, tôi cũng yên tâm một phần vì được nhận chế độ bảo hiểm. Đều đặn hàng tháng, tiền chế độ được chuyển về tài khoản cá nhân, giúp tôi trang trải chi phí thăm khám, chữa trị bệnh từ nay về sau", ông C. nói thêm.

Nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp

Theo Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Nông), trong năm 2021, tỉnh này có 5 trường hợp được giải quyết chế độ bảo hiểm, trong đó, ông C. là trường hợp duy nhất được nhận chế độ hàng tháng, 4 trường hợp còn lại được giải quyết chế độ một lần (tỷ lệ thương tật dưới 30%), với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Nhiều người lao động vẫn chưa quan tâm tới quyền lợi bảo hiểm khi làm việc (Ảnh minh họa).

Riêng từ đầu năm 2022 tới nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa phát sinh trường hợp nào đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

"Việc ít hồ sơ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là ít xảy ra tai nạn lao động hoặc các vụ tai nạn lao động dẫn đến tỷ lệ thương tật dưới 5%. Tiếp theo, tại Đắk Nông chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít ký kết hợp đồng lao động, chính vì thế người lao động và người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm tới quyền lợi bảo hiểm. Cuối cùng, công tác tuyên truyền trong thời gian qua được đẩy mạnh, từ đó ý thức của người lao động về phòng tránh tai nạn cũng được nâng cao", lãnh đạo Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội phân tích.

Tuy nhiên, cũng từ thực tế trên, đòi hỏi cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tuyên truyền cho người lao động về các chính sách khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, cho biết thêm, hiện tại, tỉnh Đắk Nông đang trên đà phát triển, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, hoạt động tại địa phương, từ đó phát sinh nhiều quan hệ lao động, chế độ bảo hiểm càng được quan tâm nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động.

"Định kỳ hàng tháng chúng tôi đều phối hợp với các đơn vị liên quan như Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm, Liên đoàn Lao động tỉnh… tổ chức tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và chăm lo đời sống cho người lao động", ông Hoàng Viết Nam thông tin.