Solve for Tomorrow: Đưa ý tưởng sáng tạo của học sinh Việt Nam ra thế giới

Dự án của học sinh Việt Nam được đánh giá cao

Vừa trở về Hà Nội sau chuyến hành trình tới Paris (Pháp), Nguyễn Hoàng Dũng vẫn không thể tin mình là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh dự là 1 trong 10 đại sứ cho cộng đồng Olympic kỹ thuật số mới - cộng đồng mới được tạo nên từ mục tiêu giúp những người trẻ tuổi tham gia giải quyết, vận động và sáng tạo theo tinh thần của các giá trị Olympic.

Em Nguyễn Hoàng Dũng (ngoài cùng bên trái hàng 2) cùng các bạn trẻ là đại sứ cho cộng đồng Olympic kỹ thuật số mới.

Khác với những chuyến đi khác, hành trang mà Dũng mang theo lần này không chỉ có quần áo và đồ dùng cá nhân mà còn đem theo dự án mà em cùng các bạn của mình vô cùng tâm huyết. Đó là dự án "Hộp y tế thông minh ứng dụng nền tảng IoT và hệ thống phần mềm quản lý" vừa giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow năm 2023.

Hoàng Dũng cho biết: "Gần 1 tuần trôi qua, song em vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi, hạnh phúc khi nhớ về khoảnh khắc được chia sẻ về dự án của chúng em tới bạn bè quốc tế".

Kể về hành trình tại Pháp, Dũng cho biết em không chỉ có cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhiều bạn trẻ là đại sứ khác mà còn được gặp nhiều nhân vật truyền cảm hứng là các lãnh đạo trẻ của IOC.

Hoàng Dũng cũng đã có cơ hội để trực tiếp giới thiệu dự án của nhóm mình tới các chuyên gia tại Deloitte. "Các chuyên gia đã đánh giá cao dự án của em, họ thấy được tiềm năng có thể áp dụng vào việc đo các chỉ số của các vận động viên trước các kỳ thi", Dũng kể.

Các chuyên gia đã tư vấn cho Dũng về cách để tiếp tục phát triển sản phẩm cho khối lượng khách hàng lớn hơn.

"Em vô cùng tự hào khi sáng kiến của những học sinh Việt Nam như chúng em đã nhận được sự công nhận của chuyên gia quốc tế. Em thấy những ý kiến của chuyên gia rất thực tế và hữu ích, giúp em có thêm động lực và ý tưởng để tiếp tục phát triển sản phẩm của đội mình cũng như các sản phẩm khác cho cộng đồng".

Theo Dũng, chuyến đi đã giúp em có thêm những góc nhìn và trải nghiệm mới, đồng thời giúp em có thêm động lực và ý tưởng để tiếp tục phát triển sản phẩm của đội mình cũng như các sản phẩm khác cho cộng đồng.

Kỳ vọng lan tỏa

Trở về Việt Nam với vai trò là đại sứ cho cộng đồng Olympic Kỹ thuật số mới, Dũng đang ấp ủ một số dự định để phát triển sản phẩm của nhóm trên quy mô lớn hơn, cũng như giúp đỡ và truyền động lực cho những đội thi Samsung Solve For Tomorrow tiếp theo. Bởi theo Dũng, đó là cách để chung tay tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn, đúng như tên gọi của cộng đồng - "Together for Tomorrow, Enabling people" (Cùng nhau vì ngày mai - trao quyền cho mọi người).

Với Dũng, cuộc thi Solve For Tomorrow của Samsung không chỉ trao cho em nhiều cơ hội phát triển mà còn là nền tảng để em cùng các thành viên trong nhóm nuôi dưỡng đam mê công nghệ.

Cuộc thi Solve for Tomorrow và đam mê công nghệ đã được Samsung nỗ lực lan tỏa tới nhiều học sinh tại nhiều vùng miền trong đó có vùng sâu vùng xa.

Được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2019, cuộc thi Solve for Tomorrow đến nay đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh 12 - 18 tuổi. Chương trình không chỉ cung cấp một sân chơi sáng tạo cho học sinh áp dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn mà còn hỗ trợ họ trong việc tìm ra các giải pháp công nghệ cho các vấn đề xã hội cụ thể, từ đó phát triển kỹ năng và thúc đẩy ý thức trách nhiệm xã hội. Tính đến năm 2023, sau 5 năm tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 5.200 bài dự thi.

Năm 2024, với mong muốn phổ cập kiến thức STEM (Science - khoa học, Technology - công nghệ, Engineering - kỹ thuật và Maths - Toán), lần đầu tiên, Samsung triển khai Roadshow "Chuyến xe Solve for Tomorrow", vượt qua hơn 8.000km nhằm tiếp cận trực tiếp các trường học tại ba miền, đồng thời tạo cơ hội cho các em học sinh trải nghiệm công nghệ, thí nghiệm khoa học ngay tại trường học nơi chuyến xe Solve for Tomorrow dừng chân. Hoạt động này đã tiếp cận trực tiếp và phổ cập kiến thức STEM tới hơn 10.000 em học sinh trên cả nước.

Vòng sơ khảo cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 vừa chính thức khép lại với gần 2.300 bài thi. Đây cũng là số lượng bài thi nhiều nhất mà Solve for Tomorrow nhận được từ năm đầu tiên khởi động. Top 40 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước tiếp vào vòng phát triển sản phẩm. Dự kiến vòng chung kết Solve for Tomorrow 2024 sẽ được diễn ra vào tháng 10/2024.

"Samsung sẽ cố gắng hết sức mình, không chỉ để trở thành 'Doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp đóng góp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam' mà còn là doanh nghiệp nỗ lực nhiều nhất trong đào tạo nhân tài công nghệ tại Việt Nam và liên tục phát triển, trở thành doanh nghiệp luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam", ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định.