Sợ sinh con vì áp lực từ thế giới ảo

"Trước đây, người Hàn sống trong nghèo khó hơn hiện tại nhưng lại có nhiều con hơn. Tại sao bây giờ mọi thứ đã tốt hơn mà mọi người lại sinh con ít hơn?", Chung Seung-je, giáo viên trực tuyến môn toán nổi tiếng tại Hàn Quốc nói.

Theo tờ The Korean Herald, Chung là một giáo viên chuyên chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ tuyển sinh đại học. Anh là một trong những giảng viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc, được nhiều người tin tưởng và đồng tình.

Nhiều người trẻ không muốn có con do áp lực kinh tế và khả năng nuôi dạy con cái (Ảnh minh họa).

Theo đó, vị giáo viên nhận định, tỷ lệ sinh liên tục giảm ở Hàn Quốc, một phần xuất phát từ các bài đăng trên mạng xã hội Instagram. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người trẻ từ chối việc sinh con.

Trong một video bài giảng của mình, Chung Seung-je cho biết, thế hệ của anh chỉ biết ăn uống Omakase (phong cách ăn uống trong nhà hàng Nhật Bản) hay đi chơi gôn vì không có mạng xã hội. Vị giáo viên chỉ trích, người trẻ hiện thường khoe khoang thành công bằng thói quen tiêu dùng xa hoa, phô trương.

Sau đó, Chung khuyên học trò không nên tin những gì mình nhìn thấy trên Instagram.

"Những loại bài đăng này khiến bạn nghĩ rằng những người khác tốt hơn bạn. Nó khiến bạn cảm thấy mình là người duy nhất bất hạnh, hoặc không có khả năng nuôi dạy con cái theo cách của người khác", Chung nói.

Mạng xã hội là một trong những nguyên nhân khiến người trẻ áp lực chuyện có con (Ảnh minh họa).

Một người dùng mạng xã hội Twitter tiết lộ rằng: "Mỗi khi nhìn thấy những người nổi tiếng nuôi dạy con cái trong một căn hộ sang trọng có view (cảnh quan) nhìn ra sông Hàn, gửi con vào những trường mẫu giáo tư thục đắt tiền của Anh, tôi lại thấy sợ hãi. Nó khiến tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể chu cấp cho con tôi nhiều như những người khác".

Theo số liệu ghi nhận, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm 0,81 (tức 1 phụ nữ sinh trung bình 0,81 con) vào năm 2021, giảm xuống mức 0,78 vào năm 2022. Đây là mức thấp nhất trong số các quốc gia thành viên của tổ chức "Hợp tác và phát triển kinh tế".

Trong một bài khảo sát vào tháng 3/2023 do Bộ Y tế và Phúc lợi nước này tổ chức, những người tham gia ở độ tuổi từ 20-30 đã chỉ ra rằng, văn hóa thường xuyên so sánh bản thân với người khác là một trong những lí do khiến những người trẻ không muốn lập gia đình, sinh con.

Bên cạnh đó còn một số lí do khác dẫn đến tỷ lệ sinh thấp như khó khăn kinh tế, bao gồm vấn đề nhà ở, gánh nặng chăm sóc con cái mà các cặp vợ chồng phải đối mặt.

Người trẻ cho rằng việc không có con sẽ giúp họ có thu nhập gấp đôi (Ảnh minh họa: The Korean Herald).

Tờ Korea JoongAng Daily viết, giới trẻ Hàn Quốc ngày càng không muốn có con do chi phí nuôi dạy trẻ quá cao và các giá trị thay đổi.

Theo cuộc khảo sát của Shinhan Life Insurances, người Hàn đang theo đuổi lối sống thu nhập gấp đôi khi không có con (DINK - double income, no kids). Trong số 700 người độc thân và các cặp đôi vợ chồng không con từ 25-39 tuổi được khảo sát, 34,3% cho hay họ không có kế hoạch sinh con trong tương lai.

Ở nhóm độ tuổi từ 25-29, có 52,2% nữ giới và 19,8% nam giới cho biết họ đang cân nhắc cuộc sống không có con.

Trong đó, 26,1% phụ nữ chia sẻ rằng họ đang nghĩ đến việc không nuôi con, bất kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào. Ngoài ra, 26,1% khác đang nghĩ đến việc có một cuộc hôn nhân không con cái. Ngoài ra, trong số 19,8% đàn ông, có 13,5% không muốn có con và 6,3% chỉ muốn sống với bạn đời của mình.