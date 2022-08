Sau phát ngôn "ủng hộ con gái sống thử" của ông bố nổi tiếng...

Mới đây, trong chương trình "Có hẹn lúc 22 giờ" về chủ đề "Đàn ông nghĩ gì về người phụ nữ đã từng sống thử?", đạo diễn Lê Hoàng đưa ra nhiều quan điểm sống thử trái với những "nghi ngại" về vấn đề này, nhất là về định kiến về người phụ nữ từng sống thử trước hôn nhân.

Đạo diễn Lê Hoàng tiết lộ con gái sống thử trong chương trình (Ảnh chụp lại màn hình).

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ, thời của mình, nghe đến sống thử là người ta "chết khiếp". Nhưng với bản thân ông, sống thử có những mặt tốt mà hàng triệu người trên thế giới, ở các nước văn minh đã lựa chọn.

Lý do, theo ông, khi quen một cô gái, một chàng trai rồi nắm tay nhau đi uống cà phê, đi xem phim, đi vườn hoa, đi du lịch... chúng ta không thể biết họ thật sự như thế nào. Sẽ không thể biết anh ta ngáy to, lười tắm, hay cáu gắt hoặc có đòi ăn uống cầu kỳ... hay không.

Người phụ nữ từng sống thử hay chưa, với đạo diễn Lê Hoàng, là chuyện quá khứ, không quan trọng.

Vị đạo diễn nổi tiếng đanh đá tiết lộ, cô cái duy nhất của mình hiện đang sống thử và ông không cảm thấy vấn đề gì đáng ngại. Bản thân ông chưa bao giờ thắc mắc con gái đang sống với ai hay bao giờ cưới. Thậm chí, việc nếu con có con trước khi kết hôn cũng chẳng có vấn đề gì.

Người bố chỉ nói ngắn gọn: "Từ năm lớp 11, con gái tôi đã đi học ở nhiều nước và đủ kiến thức để tự quyết định cuộc sống của mình".

Cách này hay cách khác, theo quan niệm Á Đông thì những định kiến, điều tiếng về sống thử đối với nữ giới vẫn luôn tồn tại. Có thể hữu hình hoặc vô hình mà chính người trong cuộc sẽ cảm nhận rõ nét nhất.

Ngay trong chương trình trên, diễn viên thế hệ trẻ Quang Tuấn, dù nói rằng "bản thân không quan trọng vấn đề này" nhưng nếu biết người phụ nữ mình muốn quen từng sống chung với một người đàn ông khác như vợ chồng thì "bản thân cũng sẽ cảm thấy có chút gì đó suy nghĩ lại".

Theo nam diễn viên, đa số đàn ông vẫn có định kiến về một người phụ nữ đã từng sống thử.

Nữ diễn viên Trương Mỹ Nhân cho biết, nếu quay lại cô sẽ không sống thử khi tuổi còn quá trẻ.

Hay như trải lòng của nữ diễn viên Trương Mỹ Nhân, người tiết lộ mình sống thử từ năm 19 tuổi cũng là minh họa rõ nét cho khó khăn của người phụ nữ sau sống thử. Cô đã từng áp dụng cách sống, yêu ai một thời gian sẽ sống chung với người đó và xác nhận, sau mỗi lần chia tay đều gặp khó khăn khi bắt đầu những mối quan hệ mới.

Bản thân cô gái bày tỏ, nếu quay lại, cô sẽ không sống thử ở độ tuổi khi còn quá trẻ như vậy.

Muốn "sống thử" phải biết... sống thật

"Sống thử" là một chủ đề xuất hiện ở Việt Nam khoảng trên dưới 30 năm trở lại đây và luôn thường được nhìn dưới góc độ... tiêu cực. Đây cũng là vấn đề kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, gây xung đột giữa các quan điểm.

Sống thử không có chỗ cho đúng - sai mà chỉ có lựa chọn và chịu trách nhiệm, như nhấn mạnh của đạo diễn Lê Hoàng, đó là "tự quyết định cuộc sống của mình".

Ông ủng hộ con gái sống thử nhưng không có nghĩa là ủng hộ những người khác sống thử. Thực tế không phải ai cũng phù hợp với việc sống thử mà đi kèm với việc này phải là khả năng tự quyết định, khả năng tự chịu trách nhiệm, dù là nam hay nữ.

Điều này chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng người lựa chọn độc lập về tài chính, độc lập về tư duy, kiến thức, bản lĩnh và cả cách sống.

Có những cô gái từ sống thử chuyển sang vị trí lệ thuộc vào bạn trai, mang theo những áp lực về "cái ngàn vàng", lụy tình, cho rằng người yêu phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình cùng những hệ lụy sau chia tay hay mang thai ngoài ý muốn.

Nhưng ngày nay không thiếu những cô gái có bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định sống thử của mình. Chịu trách nhiệm ở đây bao gồm trách nhiệm trước cả những định kiến, trách nhiệm với quyết định không hợp thì chia tay, sẵn sàng cho tình huống sinh con trước khi cưới hay đối diện với người sẽ là chồng mình trong tương lai.

Trước khi muốn "sống thử" thì phải biết cách "sống thật", thật ở việc tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.

Như chia sẻ của siêu mẫu Hà Anh trong một chủ đề về sống thử: "Sống thử là từ do Việt Nam tự dịch và tự tạo khái niệm. Ngày nào một người còn thở, ăn uống, ngủ nghỉ thì đó là sống, không phải chuyện "thử" hay "thật" gì hết. Còn chuyện đôi lứa, hợp và yêu nhau thực tình, "right time, right place, right person" (đúng lúc, đúng chỗ, đúng người) thì tình yêu đơm hoa kết trái, nếu không thì giải tán".