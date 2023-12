Quảng Ngãi tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2023 là hơn 1.434 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10 đã giải ngân hơn 478 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33,3%.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện với cách thức tiếp cận mới, cơ chế mới. Đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 7,8%, đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 6,2%, vượt 0,46% so với kế hoạch.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các chương trình, đề án, các chính sách thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 5,73% theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022-2025.

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 100/148 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3/13 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Một góc xã nông thôn mới Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Thời gian qua, do một số khó khăn khách quan nên tỷ lệ giải ngân nguồn vốn giảm nghèo còn thấp. Do đó, Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương cho phép kéo dài nguồn vốn giảm nghèo bền vững năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện và giải ngân. Nguyên nhân do năm 2023, các địa phương chủ yếu tập trung giải ngân nguồn vốn năm 2022 chuyển sang.

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, chính sách và các vướng mắc liên quan đến chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xem xét, sửa đổi các tiêu chí, chỉ tiêu chưa phù hợp trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, các chương trình MTQG luôn là mối quan tâm hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và đảm bảo tính bền vững của các chương trình MTQG.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các chương trình nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện. Các sở, ngành, địa phương cần có kế hoạch chi tiết thực hiện các chương trình MTQG, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. UBND tỉnh xem đây là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị.