Quảng Ngãi kêu gọi hỗ trợ 2.000 trẻ em mồ côi

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động vào tháng 10/2021. Chương trình nhằm kết nối các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 và trẻ em mồ côi do nguyên nhân khác.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện chương trình, các tập thể, cá nhân tại Quảng Ngãi đã hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần đối với 700 trẻ em mồ côi. Tùy theo điều kiện, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền, đồ dùng học tập cho trẻ em mồ côi.

Hàng tháng, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đến thăm hỏi, kiểm tra việc học tập của các em. Các hoạt động góp phần chia sẻ nỗi thiệt thòi của những trẻ mồ côi, thiếu đi tình cảm của cha mẹ. Sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân giúp các em có điều kiện tốt hơn để tới trường, yên tâm học tập.

Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) thăm, trao quà đến trẻ em mồ côi (Ảnh: Công an thị xã Đức Phổ).

Theo bà Lê Na, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn trên 2.000 trẻ em mồ côi chưa nhận được đỡ đầu, hỗ trợ hàng tháng. Các em rất cần sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo cơ hội để phát triển toàn diện.

Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trương tiếp tục vận động hưởng ứng thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" trên địa bàn tỉnh.

Để chương trình tiếp tục lan tỏa, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chương trình.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký hỗ trợ trẻ em mồ côi qua Hội với mức hỗ trợ ít nhất 500.000 đồng/tháng/trẻ cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.