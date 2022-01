Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người lao động, gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Bình Phước nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ngày 23/1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 tại tỉnh Bình Phước.

Tại công ty cổ phần Kim Tín - MDF (Khu công nghiệp Nam Đồng Phú) và công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú), Phó thủ tướng đã dành nhiều thời gian động viên, chia sẻ với lãnh đạo và người lao động công ty về những khó khăn do Covid-19 gây ra.

Phó Thủ tướng tặng 60 phần quà cho công nhân gặp khó khăn tại tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng trao tặng công ty 2 phần quà cho lãnh đạo 2 công ty cùng tặng 60 công đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều năm xa quê mỗi người 1 phần quà trị giá 1.250.000 đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất. Cùng với đó, ông mong muốn doanh nghiệp, người lao động cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục đồng lòng cùng Chính phủ phát triển kinh tế đất nước.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Nguyễn Văn Hồi tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng và tặng quà cho công nhân gặp khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động, linh hoạt thực hiện "mục tiêu kép". Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường góp phần vào sự tăng trưởng chung của cả nước trên tinh thần "tư duy mới, quyết tâm mới và thắng lợi mới".

Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Ông mong Bình Phước tiếp tục phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới.