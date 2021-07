Phó Thủ tướng: Dù dịch bệnh nhưng cần chăm lo tốt các gia đình chính sách

Dân trí "Dù dịch bệnh nhưng phải chăm lo đầy đủ cho các gia đình chính sách, không được để các gia đình chính sách thiếu ăn, thiếu mặc", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Long An (Ảnh Hải Long).

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), chiều ngày 24/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, công tác tri ân các gia đình người có công luôn được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm (Ảnh Hải Long).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cùng các thành viên Tổ công tác đặc biệt phía Nam của Bộ. Về phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh Trương Văn Nọ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An Nguyễn Hồng Mai, cùng các lãnh đạo Sở, ngành tại địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên các thương binh cùng các gia đình chính sách (Ảnh Hải Long).

Chia sẻ với các gia đình chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định tỉnh Long An là địa phương có truyền thống yêu nước. Để đất nước được thống nhất như ngày nay, hàng ngàn người con của Long An đã anh dũng hy sinh. Trong các cuộc chiến tranh, người dân Long An luôn đồng sức, đồng lòng cùng dân tộc để mang lại nền hòa bình cho đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Không để các gia đình chính sách thiếu ăn dù dịch bệnh" (Ảnh Hải Long).

Những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những anh hùng, liệt sĩ, những các gia đình chính sách trên cả nước nói chung và Long An nói riêng. Đảng và Chính phủ sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của những anh hùng đã hy sinh xương máu để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết hàng ngàn người con của Long An đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc (Ảnh Hải Long).

Phó Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên và gửi lời cảm ơn đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ và các gia đình chính sách tại Long An.

Theo Phó Thủ tướng, do tình hình dịch bệnh, Chính phủ không thể tổ chức những sự kiện lớn, nhưng hoạt động tri ân các gia đình chính sách thì không thể quên.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã đến thắp nhang tưởng niệm nhà cách mạng Trương Văn Bang - người con ưu tú của mảnh đất Long An trung dũng (Ảnh Hải Long).

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Long An cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh và các gia đình chính sách. Đối với những thương binh còn khỏe mạnh, tỉnh Long An cần phải có sự quan tâm đặc biệt hơn để tri ân và để họ làm tấm gương giáo dục người trẻ về truyền thống yêu nước.

Phó Thủ tướng cũng đến thăm Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Chiểu (Ảnh Hải Long).

"Địa phương phải thực hiện tốt các chính sách đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dù dịch bệnh nhưng phải chăm lo đầy đủ cho các gia đình chính sách, không được để các gia đình chính sách thiếu ăn thiếu mặc. Đây là việc làm thiết thực nhất để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh nhân ngày 27/7", Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Long An cần quan tâm hơn nữa đến đời sống các gia đình chính sách tại địa phương, nhất là trong thời gian dịch Covid-19 đang bùng phát (Ảnh Hải Long).

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, toàn tỉnh có trên 124.000 hồ sơ người có công với cách mạng, gồm: 30.606 liệt sĩ, 12.917 thương bệnh binh, 5.335 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 26.332 người và gia đình có công với cách mạng, 1.872 người hoạt động kháng chiến và có con bị phơi nhiễm chất độc hóa học. 2.878 người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Hải Long - Xuân Hinh