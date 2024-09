Những món quà đặc biệt từ xứ Nghệ gửi đồng bào vùng lũ phía Bắc

Trung tuần tháng 9, những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình của người dân Nghệ An đang nối hàng dài, hướng ra Bắc - nơi đồng bào nhiều tỉnh đang vật lộn với việc khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ lịch sử gây ra.

Trên hàng dài xe ấy có những món quà hết sức đặc biệt, thứ mà người dân vùng rốn lũ miền Trung hiểu đồng bào các tỉnh phía Bắc đang cần đến nhường nào, khi cơn đại hồng thủy đi qua.

1.500 túi thuốc an sinh từ Nghệ An lên đường ra với đồng bào vùng lũ (Ảnh: Thanh Hải).

Khuya 15/9, 1.500 túi thuốc an sinh đã được Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An gửi xe khách ra để chuyển tới người dân vùng lũ phía Bắc. Mỗi túi có 12 loại thuốc, được đóng gói, kèm hướng dẫn sử dụng cụ thể được in mặt ngoài túi.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cho biết, sau thời gian chống chọi với bão lũ, trong điều kiện ăn uống thiếu thốn, vệ sinh không đảm bảo, người dân vùng lũ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Bởi vậy, những liều thuốc thông dụng trong thời điểm này là đặc biệt hữu ích đối với bà con.

"Trong mỗi túi thuốc có 12 loại thuốc, điều trị cảm ho, đau bụng, bệnh ngoài da, điện giải... kèm theo các vật tư y tế như: bông, băng, sát khuẩn. Chúng tôi mong, với món quà nhỏ này, bà con được đảm bảo sức khỏe, cùng nhau khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống", ông Hải thông tin.

Sau 2 ngày trực tiếp có mặt tại 8 điểm bị thiệt hại nặng nề của tỉnh Yên Bái, đoàn cứu trợ Hội nông dân xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) trở về, bắt tay chuẩn bị cho chuyến cứu trợ thứ 2.

Cuốc xẻng cùng các vật dụng cần thiết phục vụ cho công cuộc tái thiết, khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Bùi Thảo).

Bà Bùi Thị Thảo, Chủ tịch Hội nông dân xã Sơn Hải, chia sẻ: "Chúng tôi rơi nước mắt khi trực tiếp chứng kiến những đau thương, mất mát của bà con. Có những hộ dân đến bùn vẫn ngập nhà, tài sản không còn gì, không biết bắt đầu lại cuộc sống từ đâu".

Trong số mặt hàng cứu trợ của người dân Sơn Hải, có 80 cái cuốc, xẻng đã tra cán cẩn thận, 40 nồi cơm điện, 40 ấm siêu tốc, 40 bếp ga mini, 200 đôi dép cùng nhiều chậu, rổ... Đặc biệt, 1.000 suất cá kho hút chân không, đóng hộp và 1.000 cuốn vở các cấp học cũng đã được trao tận tay người dân.

Về những món quà đặc biệt của đoàn, bà Thảo chia sẻ, với kinh nghiệm nhiều năm triển khai công tác cứu trợ vùng lũ, bà biết người dân nơi đây cần gì.

Theo chị Thảo, trong lũ, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và các đoàn thiện nguyện đã triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo không để người dân vùng lũ bị đói. Nhưng khi lũ đi qua, nước rút, mỗi gia đình phải dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống thì từng cái cuốc, cái xẻng, nồi cơm, bếp ga, sách vở để học sinh học tập... rất cần thiết.

Các vật dụng cần thiết cho cuộc sống sau lũ được Hội nông dân xã Sơn Hải chuẩn bị, gửi tới người dân vùng lũ các tỉnh phía Bắc (Ảnh: Bùi Thảo).

"Ngay từ khi triển khai vận động, hỗ trợ người dân, chúng tôi đã bàn bạc, tập trung giúp bà con tái thiết và ổn định cuộc sống sau lũ. Khi cuốc, xẻng đưa về điểm tập kết, các hội viên, chi hội nông dân chặt tre, tra cán để bà con có thể sử dụng ngay khi nhận.

Trực tiếp đến với bà con, chứng kiến cách họ nâng niu từng chiếc xẻng, từng chiếc nồi, từng hộp cá kho... chúng tôi thực sự xúc động và vui mừng vì tấm lòng, tình cảm của mình đã đến kịp thời, thiết thực đối với người dân vùng lũ", bà Thảo tâm sự.