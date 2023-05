Những mái nhà "khuyết" và sự trượt dài của 3 thiếu niên phạm tội giết người

Loạn đả từ quán game

Trong 3 bị cáo vụ án Giết người vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử mới đây, bị cáo Hoàng Duy Hưng mới gần 16 tuổi, hai bị cáo Nguyễn Đình Bình An và Đinh Xuân Đạt vừa bước qua tuổi 16. Cả ba bị cáo hiện đều sinh sống ở thành phố Vinh và đều đã bỏ học.

Hành vi phạm tội của các bị cáo nhanh chóng được tái hiện qua cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và quá trình xét hỏi.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Tối 12/9/2022, trong quá trình chơi game, Hưng nảy sinh mâu thuẫn với thanh niên tên P. và bị thanh niên này đấm liên tiếp vào mặt. Thời điểm này Đạt cũng đang ở quán nhưng không dám động thủ.

Bị đánh, Hưng nhắn tin cho Bình An tới. Trong khi chờ "cứu viện", Đạt chạy ra đường nhặt 2 ống túyp kim loại để sẵn sàng nghênh chiến.

Đến khoảng 0h ngày 13/9/2022, nhóm của Bình An có mặt tại quán game. Bình An rút trong túi quần một con dao đưa cho Hưng, còn mình giữ một dao.

Thấy nhóm của Bình An số lượng áp đảo, có túyp sắt nên P. bỏ chạy. Nhóm của Bình An đuổi theo, đâm P. Thấy P. bị đâm, T. liền chạy đến can ngăn thì bị Đạt dùng túyp sắt đánh vào đầu, Bình An và Hưng đâm nhiều nhát vào người dẫn tới thương tích nặng.

Ngày 16/9/2022, Bình An bị cảnh sát bắt giữ, 3 tháng sau lần lượt Hưng và Đạt cũng bị giam.

Mặc dù tỉ lệ thương tật tại thời điểm giám định của T. là 22% nhưng các vết thương đều ở vị trí trọng yếu, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Do vậy, cơ quan chức năng kết luận hành vi của Bình An, Đạt và Hưng là Giết người.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo tuổi teen đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải. Đại diện hợp pháp của bị hại T. cũng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sửa chữa. Phía bị hại và người nhà các bị cáo cũng thống nhất mức bồi thường trách nhiệm dân sự.

Ân hận muộn màng của người làm cha mẹ

Luật sư Lê Tuấn Anh - người bào chữa cho bị cáo Bình An và bị cáo Đạt chia sẻ: "Có lẽ chưa có vụ án nào khiến tôi suy nghĩ nhiều và day dứt như vụ án này. Nếu các em được sinh ra, lớn lên trong một mái ấm lành lặn, nhận được sự yêu thương, bảo ban của cha mẹ thì tôi nghĩ không phải đi đến bước đường này. Các bị cáo vi phạm pháp luật và phải trả giá, nhưng để đến bước đường này, bố mẹ các bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm".

Bố mẹ các bị cáo xin nhận một phần trách nhiệm trước lỗi lầm của con (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo vị luật sư, cả 3 bị cáo đều không được nhận được đủ tình cảm gia đình khi bố mẹ sớm chia tay, thậm chí có bị cáo từ nhỏ đã phải chứng kiến bố bạo hành mẹ.

Bố mẹ ly hôn, mẹ đưa Hưng xuống thành phố Vinh bắt đầu cuộc sống mới. Không tìm được công việc ổn định, mẹ Hưng đi rửa bát thuê cho mấy quán ăn trong thành phố. Số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ đắp đổi cuộc sống đắt đỏ ở thành phố cho hai mẹ con. Mẹ không có nhiều thời gian quan tâm đến Hưng, cũng không có khả năng kiềm chế sự nổi loạn của lứa tuổi "ẩm ương" này.

Hưng theo bạn bè đi đánh lộn, có hôm chẳng về nhà. Đợt trước Tết, Hưng tham gia một vụ đánh lộn và bị Công an TP Vinh cảnh cáo, giao đình quản lý. Nhưng điều đó không ngăn được Hưng tụ tập với "anh em xã hội".

Trong khi đó, Bình An cũng không khác gì Hưng, từ hồi bố mẹ chia tay, cậu chưa từng gặp lại mẹ, cũng chẳng biết mẹ hiện đang làm gì, ở đâu. An và cậu em trai kém 3 tuổi về sống với ông bà nội còn bố đã có gia đình riêng, có thêm một đứa con. Ông nội thương anh em An và nghiêm khắc nhưng ông già rồi, không thể theo sát đứa cháu trai đang ở độ tuổi nhiều biến động về tâm, sinh lý này.

"Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc chương trình lớp 9 nhưng An bỏ học, người thân khuyên gì cũng không nghe", một người thân của bị cáo An cho hay.

Hôm vụ án được đưa ra xét xử cũng không thấy mẹ An đâu...

Mẹ bị cáo Đạt cố nhìn con khi bị cáo bị dẫn về trại giam sau phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Cũng giống như An, 6 tuổi, Đinh Xuân Đạt về ở với ông bà. Sau ly hôn, mẹ Đạt ra nước ngoài và đã có mái ấm riêng. Bố Đạt chưa lấy vợ khác, đỏ hoe mắt khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và luật sư nói về trách nhiệm dạy bảo, quản lý con cái.

"Con theo bạn theo bè, bố mẹ, ông bà cũng khuyên ngăn, phân tích nhưng không được. Gia đình cũng đã tính đến cách cố gắng cho cháu học xong rồi đưa ra nước ngoài để tách đám bạn xấu", người cha gục xuống bàn.

Trước tòa, bố, mẹ các bị cáo cũng đứng lên xin nhận trách nhiệm về những lỗi lầm của con đồng thời xin lỗi bị hại và gia đình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Bình An 5 năm 6 tháng tù, Đinh Xuân Đạt 4 năm tù và Hoàng Duy Hưng 3 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

3 bị cáo trẻ tuổi lầm lũi theo cảnh sát dẫn giải về trại giam. Mẹ Đạt vội vã đứng dậy, bước theo, dường như cố dặn con điều gì đó. Bóng con khuất sau cánh cửa, chị vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đầy ân hận, xót xa...