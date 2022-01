Những đứa trẻ chết tức tưởi bởi "cha hờ", "mẹ ghẻ"

Không chỉ có một bé V.A chết trong "cô độc, tủi hờn"

Sự việc chấn động và gây ám ảnh nhất thời gian vừa rồi là cái chết của bé N.T.V.A , 8 tuổi tại cao ốc hiện đại, sang trọng bậc nhất và ngay giữa trung tâm TPHCM. Bé đã chết trong đau đớn và đơn độc đến tận cùng, ngay trước ngày Giáng sinh, bởi người tình của bố.

Bất kỳ ai cũng phải ớn lạnh về mức độ tàn ác của người mẹ kế 26 tuổi Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

Trước khi mất, bé N.T.V.A bị "mẹ hờ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang đánh đập, tra tấn trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, chưa nói đến việc nhiều lần bị bạo hành trước đó, chỉ riêng ngày 22/12, ngày bé A. tử vong, "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đánh đập bé trong gần 4 giờ đồng hồ. Trang dùng cây gỗ to dài gần cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể bé gái như mông, lưng, đầu, trán, lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, vùng kín, ngực của cháu bé...

Người này còn dùng dây trói tay chân cháu bé đến khi nạn nhân bị kiệt sức rồi tiếp tục bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào đầu... Tiếp tục, bà "mẹ kế" bắt V.A. ngồi vào ghế học rồi dùng chân đạp cho cháu té ngã... cho đến khi gục xuống, miệng trào nước...

Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, được xác định tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù và có nhiều vết thương ở cả bộ phận sinh dục.

Sự việc quá khủng khiếp, quá đau lòng, quá đớn đau... Nhưng V.A không phải là em bé duy nhất bị bạo hành đến chết ngay trong nhà mình bởi "bố hờ", "mẹ ghẻ".

Mới đây, CSĐT Công an Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử bị can Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Nạn nhân là con riêng của người phụ nữ sống chung với gã, bé trai 2 tuổi, vừa mới chập chững biết đi, biết nói. Kẻ ác thủ dùng chân đạp nhiều lần và đầu và chân cháu bé khiến bé ngã, chấn thương sọ não, tử vong.

Đối tượng Nguyễn Minh Quân, người đạp chết cháu bé 2 tuổi là con riêng của "vợ hờ" (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng cũng vừa tuyên án bị cáo Nông Xuân Luân (33 tuổi, ngụ TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vì hành vi côn đồ đánh chết cháu H.T.D., 14 tuổi, là con riêng của người phụ nữ sống cùng Luân như vợ chồng.

Theo cáo trạng, ngày xảy ra vụ án và đúng ngày cuối năm 2020, "cha dượng hờ" nhiều lần đánh, xịt nước lên người cháu bé giữa mùa đông lạnh cóng từ chiều đến tận tối... Hậu quả những màn tra tấn đó, cháu bé đã tử vong.

Vụ án chấn động mới đây xảy ra tại An Giang cướp đi tính mạng của đứa trẻ mới 7 tháng cũng có xuất phát từ ông "bố hờ". Thủ phạm Nguyễn Văn Hồng, SN 1998, đổ nước vào miệng cháu bé, con của người tình cho đến khi bé chết sặc. Trước đó, mỗi lần cháu khóc, người đàn ông này đã nhiều lần đánh đập nạn nhân, có lần đánh gãy tay cháu nhỏ.

Những đứa trẻ mất mạng bởi "quỷ dữ" mang danh "bố mẹ"

Đây chỉ mới là một vài vụ việc gần đây. Nếu quay ngược thời gian, chắc cũng khó kể hết những vụ việc, nhiều cái chết đau lòng của những đứa trẻ, những nạn nhân của bạo lực gia đình... dưới tay "bố mẹ hờ".

Những đứa trẻ không chỉ chứng kiến, hứng chịu cuộc hôn nhân bất hạnh của bố mẹ, mà còn tiếp tục bị chính người tình của bố mẹ ("mẹ kế", "bố dượng") bạo hành, đánh đập đến chết.

Các cháu mất mạng bởi sự tra tấn của đòn roi, vũ lực... và đau đớn hơn cả, chết trong sự cô độc - ngay khi sống bên cạnh cha mẹ ruột của mình. Các em mất mạng còn vì sự thờ ơ, vô tâm đến lạnh lùng cũng như sự yếu hèn, bạc nhược của chính người sinh thành.

"Mẹ kế" Võ Nguyễn Quỳnh Trang và bố ruột Nguyễn Trung Kim Thái - những người gây ra cái chết tức tưởi cho bé gái 8 tuổi tại TPHCM (Ảnh chụp lại màn hình)

Quay lại vụ việc bé V.A bị bạo hành tử vong, tội ác xưa nay chưa từng thấy của người "mẹ kế" vẫn không đáng sợ bằng sự vô cảm, lạnh lùng đến tàn nhẫn của ông bố ruột Nguyễn Trung Kim Thái.

Người đàn ông sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp trí thức, có ăn có học, có địa vị đã giành nuôi cháu bé từ người vợ cũ. Nhưng rồi không chỉ ngăn cấm con gặp mẹ ruột, nhiều lần ông ta gạt tay, quay mặt, xem như không nghe, không thấy ánh mắt, tiếng kêu cứu của con khi bị "mẹ kế" đánh đập. Chưa kể, người bố cũng nhiều lần chửi bới, đánh con gái.

Khi sự việc xảy ra, con bị người tình bạo hành đến mức mất mạng, không phải ai khác, chính ông bố này vào xóa dữ liệu camera an ninh trong căn hộ truyền về điện thoại vì sợ ảnh hưởng đến... vợ sắp cưới và cuộc sống của mình.

Hay ngày cháu H.T.D. ở Cao Bằng bị "bố dượng" đánh đập, tưới nước đến chết, sự việc cũng xảy ra ngay trước mặt mẹ cháu, bà Triệu Thị Kiệm. Người mẹ nhiều lần lên tiếng can ngăn nhưng... không được. Cũng như rất nhiều lần trước khi chết, cháu bị "bố hờ" đánh đập trước sự chứng kiến của người mẹ ruột nhưng bà đã không làm gì để bảo vệ con.

Hay trường hợp bé gái chỉ mới 7 tháng tuổi đã phải sống chung với người tình của mẹ. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi người mẹ "rá cạp rổ", cháu bé đã không được nâng niu, chăm sóc mà còn bị đánh đập, bạo hành đến mất mạng.

Trước khi tố cáo sự việc, chính người mẹ cùng "chồng hờ" đã cho thi thể con gái vào túi du lịch đem chôn để phi tang.

Hiện trường nơi đối tượng Nguyễn Văn Hồng chôn bé 7 tháng tuổi là con riêng của người tình (Ảnh: Tiến Tầm).

Ở đó, ngay bên cạnh bố mẹ ruột, không ai tìm cách cứu các em, bảo vệ các em. Chính họ, những ông bố bà mẹ sinh các em ra lại đang làm mọi cách để che đậy tội ác cho nhân tình.

Trong những vụ việc này, bố mẹ ruột có thể không trực tiếp gây ra cái chết cho những đứa trẻ. Có những trường hợp họ không bị xử lý về mặt luật pháp nhưng về trách nhiệm, về lương tâm và đối với đứa trẻ, họ là người nặng "tội" nhất. Họ yếm thế hoặc lạnh lùng, tàn nhẫn với chính khúc ruột của mình.

Bà Nguyễn Thu Hồng, một nhà xã hội học TPHCM cho biết, rất nhiều bi kịch với trẻ nhỏ đến từ mối quan hệ tạm bợ, nhạy cảm của bố/mẹ đẻ sau khi hôn nhân tan vỡ. Các em phải đối mặt với nhiều nguy cơ thiếu an toàn khi sống cùng người tình của bố mẹ hay mẹ kế, bố dượng.

Theo bà, những đứa trẻ mất mạng trong tay tình nhân của bố mẹ chỉ mới là bề nổi. Còn rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ vẫn đang phải sống trong nguy bị bạo hành, bạo lực, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần từ mối quan hệ không có sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý hôn nhân như vậy.

Bà Nguyễn Thu Hồng nhấn mạnh, đối với sự an toàn của con cái, bố mẹ ruột là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Nếu họ không cho phép thì không ai dễ dàng động được đến đứa trẻ. Trước khi bước vào một mối quan hệ mới, mỗi người cần trả lời, mình có đủ khả năng tự chủ, không phụ thuộc vào mối quan hệ đó hay không. Khả năng tự chủ ở đây, trước hết, là phải bảo vệ được con của mình.

Theo các nhà tâm lý học, việc bạo lực với trẻ nhỏ không chỉ từ quan niệm cổ hủ "thương cho roi cho vọt" mà hơn nữa là, chính người lớn còn đầy rẫy những bất ổn. Họ trút những oán hận, uất ức, sân hận của mình lên những đứa trẻ vô tội.

Họ có chịu bản án nào của pháp luật hay lương tâm, dư luận thì cũng không thể bù đắp được cho những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà những đứa trẻ phải chịu đựng.