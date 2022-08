Nhiều biện pháp phòng chống đuối nước với trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ An cho biết, từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 174 vụ trẻ em bị đuối nước, 198 trẻ em tử vong do đuối nước (trong đó, năm 2019 có 51 vụ/58 em tử vong, năm 2020 có 52 vụ/56 em tử vong; năm 2021 có 49 vụ/52 em tử vong).

Đặc biệt, trong vòng hơn 7 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 22 vụ, làm 32 em tử vong, nạn nhân chủ yếu là học sinh. Trong đó có một vụ đuối nước tập thể khiến 4 học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn tử vong vào ngày 25/4.

Ngày 25/4, 4 học sinh lớp 8 trường THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn chết đuối tại đập nước xóm Tân Hữu.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước đã được tích cực chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, được sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, ngành và các địa phương. Tuy nhiên, đuối nước trẻ em vẫn là thực trạng nhức nhối.

Cũng theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do nhận thức của một số bộ phận gia đình, cộng đồng, xã hội về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương còn nhiều hạn chế, thiếu hành động cụ thể.

Môi trường sống cho trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước (có nhiều ao, hồ, sông, suối, bãi biển, hố sâu…) nhưng thiếu sự quản lý, giám sát chặt chẽ, thường xuyên của cha mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ.

Nhiều trẻ em chưa được học bơi và thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, trong khi cơ sở vật chất, nhất là hệ thống bể bơi, khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cho các em còn thiếu và chưa đồng bộ.

Xã Nghĩa Đức là địa phương đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn được Huyện đoàn lựa chọn triển khai mô hình "lốp xe cứu hộ" phòng, chống đuối nước".

Được biết, năm 2022, Nghệ An được Bộ LĐ-TB&XH chọn là một trong 12 tỉnh thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2021-2022". Đây là dự án do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức vận động chính sách toàn cầu Hoa Kỳ hỗ trợ.

Trong năm 2022, dự án được triển khai, thực hiện tại 12 xã gồm: Diễn Phú, Diễn Phúc, Minh Châu, Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu); Viên Thành, Bắc Thành, Khánh Thành, Trung Thành (huyện Yên Thành); Quỳnh Đôi, Quỳnh Hồng, Quỳnh Bảng, Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu).

Các hoạt động được áp dụng như truyền thông, tập huấn và dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6-15 tuổi trên địa bàn triển khai dự án và một số nội dung hoạt động có liên quan.

Dọc bờ biển huyện Quỳnh Lưu có nhiều biển cảnh báo đề phòng đuối nước.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, để tiếp tục tăng cường thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là để các hoạt động của dự án được triển khai kịp thời, khi mùa mưa lũ đang đến gần, các ngành, địa phương cần quan tâm, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, trên phương tiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em.

Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ; huy động các nguồn lực xã hội hóa để tăng cường tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em.