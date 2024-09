Người phụ nữ suy tim cầu cứu trong phòng trọ tốc mái vì bão Yagi

Chị Phương Anh đã dành một căn chung cư rộng khoảng 100m2 ở phố Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) để hỗ trợ người khó khăn có nơi trú ngụ an toàn khi bão Yagi đổ bộ từ chiều 7/9.

Sau khi đăng tải thông tin hỗ trợ trên mạng xã hội, chuông điện thoại của người phụ nữ này rung lên không ngớt. Chưa kết thúc cuộc gọi này, chị Phương Anh đã có một cuộc gọi khác nhờ hỗ trợ.

Trong đó, chị vẫn nhớ về một cuộc gọi ngập trong tiếng khóc của một người phụ nữ. Chị phải liên tục khuyên nhủ thì người này mới có thể bình tĩnh nói đang ở trong nhà trọ ọp ẹp, mái đã bị gió thổi bay.

Chị Thủy được đón đến chung cư của gia đình chị Phương Anh (Ảnh: NVCC).

Sau khi người ở đầu bên kia điện thoại đọc địa chỉ ở khu vực gần Cầu Tó (Thanh Trì), chị Phương Anh lập tức gọi xe taxi để đón người này đến chung cư lánh tạm. Tuy vậy, hàng chục chuyến xe bị hủy vì trời mưa lớn, gió quật mạnh.

"Chị ở cách nhà tôi hơn 8km. Dù bị hủy chuyến xe nhiều lần, tôi và chồng vẫn cố gắng gọi bằng được để đón chị về nhà mình an toàn. May thay, khoảng 18h30 hôm đó, chúng tôi cũng đặt được xe. Nếu lúc đó không đặt xe được cho chị, tôi cũng không thể an tâm", chị Phương Anh chia sẻ.

Sau khi đón được người phụ nữ về phòng, hỏi thăm chị Phương Anh mới biết người này tên Thủy. Chị thuê trọ khu vực này để tiện bề qua bệnh viện điều trị bệnh suy tim. Vợ chồng chị ly hôn, ở quê nhà còn mẹ già và hai con.

Theo chị Thủy, ngay sau khi phòng trọ bị tốc mái, mọi người đã chủ động di chuyển đi chỗ khác để tránh bão. Chính vì còn một mình chị trong khu nhà, nỗi sợ hãi của chị càng nhân lên khi ngoài trời gió rít qua mái tôn. Khi được chị Phương Anh gọi xe tới đón, chị Thủy rất cảm kích.

Khi hiểu thêm về hoàn cảnh của chị Thủy, chị Phương Anh cũng đã hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp với sức khỏe của chị Thủy. Từ đó, giúp chị này có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống và chữa bệnh.

Mọi người đến tránh trú bão chung tay nấu ăn (Ảnh: NVCC).

Nhờ thông tin chia sẻ hỗ trợ chỗ ở tạm, chị Phương Anh cũng bắt gặp trường hợp một bạn nam mồ côi bố mẹ. Bạn này từ Thạch Thất đến trung tâm Hà Nội xin việc làm.

Sau đó, gia đình của bạn này cũng liên hệ với chị Phương Anh đến đón về. Sau khi có xác nhận của chính quyền địa phương, bạn trẻ đã trở về cùng gia đình.

Như vậy, ngoài chị Thủy, hơn 20 người với nhiều hoàn cảnh khác nhau đã được chị Phương Anh đón đến căn hộ chung cư còn trống của gia đình. Không chỉ chi trả tiền xe đón mọi người, chị này cũng cam kết hỗ trợ đồ ăn, thức uống.

Tuy nhiên, người dân sống tại chung cư biết đến việc làm của chị Phương Anh nên đã chung tay hỗ trợ đồ ăn trong vài ngày.

Đến hôm nay, vẫn còn 7 người đang ở tạm nhà chị. Đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. "Có người nhà bật nóc chưa tu sửa xong hay có hai bà cháu từ miền nam ra không có chỗ lưu trú. Tôi sẽ hỗ trợ chỗ ở đến khi nào mọi người hết nhu cầu mới thôi", chị Phương Anh chia sẻ.