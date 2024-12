Người dân Trà Vinh hạnh phúc trong những ngôi nhà Bộ Công an trao tặng

1.300 ngôi nhà được xây dựng khẩn trương

Năm 2024, Bộ Công an đã vận động hỗ trợ xây dựng 1.300 ngôi nhà tặng người nghèo ở Trà Vinh. Chương trình có tổng kinh phí gần 85 tỷ đồng, trong đó Bộ Công an vận động hỗ trợ 65 tỷ đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cắt băng khánh thành một ngôi nhà hỗ trợ người dân (Ảnh: CTV).

Hoạt động xây dựng bắt đầu từ tháng 4, hoàn thành sau 4 tháng. Kể từ ngày khởi công, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện Đề án xây dựng 1.300 căn nhà. Hơn 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia xây dựng, làm xuyên ngày lễ, nhờ vậy đã hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với tiến độ đề ra.

Đầu tháng 10, Bộ Công an và Tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức lễ khánh thành và trao 1.300 ngôi nhà tới những hộ nghèo, hộ khó khăn trong tỉnh. Những ngôi nhà này đều được xây dựng đảm bảo mái cứng, tường cứng, nền cứng.

Tại lễ khánh thành, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an biểu dương tinh thần lao động của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh, đã vượt qua khó khăn thời tiết để hoàn thành vượt tiến độ. Thượng tướng chúc mừng 1.300 hộ dân được nhận nhà mới, cải thiện điều kiện sống, tạo đà vươn lên.

Bộ trưởng Công an tin tưởng rằng, với điều kiện sống mới, bà con sẽ có động lực, yên tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Bộ trưởng cũng tin tưởng những tình cảm mà cán bộ chiến sĩ công an trao gửi tới người dân Trà Vinh sẽ được lan tỏa, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: CTV).

Cũng tại lễ khánh thành, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chia sẻ, Trà Vinh là tỉnh thuần nông, có trên 1 triệu dân, trong đó gần 1/3 là đồng bào dân tộc Khmer. Đời sống người dân, nhất là người dân vùng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Cường khẳng định, đề án xây dựng 1.300 căn nhà thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, góp phần cùng địa phương chăm lo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đề án cũng củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Chỉ tin mình có nhà mới khi cán bộ công an cắt băng khánh thành

Chồng chị Thạch Thị Hoa (ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) mất sớm, để lại cho bà 2 đứa con nhỏ. Nhiều năm qua gia đình chị Hoa phải sống trong ngôi nhà cũ, dột nát. Có những đêm 3 mẹ con chị Hoa phải thức trắng vì ngủ trong nhà vẫn bị ướt mưa.

Ngoài trao nhà, Bộ Công an còn trao nhiều phần quà tới người dân (Ảnh: CTV).

"Được các anh công an hỗ trợ cho ngôi nhà mới, mẹ con tôi mừng lắm. Sức tôi làm nuôi con cũng chẳng đủ, nếu không được giúp thì không khi nào có nhà ở. Mẹ con tôi cảm ơn các anh công an nhiều lắm", chị Hoa nói.

Gia đình anh Thạch Sa Ruôl (ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long) là hộ đầu tiên được dọn vào nhà mới trong số 1.300 hộ được Bộ Công an hỗ trợ nhà ở Trà Vinh. Anh Sa Ruôl làm nghề phụ hồ, vợ anh bán vé số, gia đình có 3 con nhỏ.

10 năm nay, cả nhà anh Sa Ruôl sống trong căn nhà lá dột nát. Ngày được bước vào nhà mới, người đàn ông không kìm nổi xúc động, anh khóc nức nở vì vui sướng.

"Đúng là ngôi nhà mơ ước, tôi chưa từng nghĩ đời mình được ở ngôi nhà kiên cố cho đến khi các anh công an đến cắt băng khánh thành. Từ nay các con tôi không còn phải chịu cảnh mưa dột nữa", anh Sa Ruôl nói trong tiếng nấc nghẹn.

Người phụ nữ vui mừng đón nhận ngôi nhà mới (Ảnh: CTV).

Hàng xóm của anh Sa Ruôl, chị Thạch Thị Mai cũng chính là hộ thứ 2 ở Trà Vinh được nhận nhà do Bộ Công an trao tặng.

Gia đình chị Mai trước nay ở đậu nhà họ hàng. Chồng làm công nhân, chị Mai bị bệnh phổi nên chỉ quanh quẩn ở nhà, gia đình có 2 con nhỏ. Người phụ nữ nói rằng kể từ khi mắc bệnh chị đã quên luôn ước mơ có được ngôi nhà của riêng vợ chồng mình.

"Tôi được nhận nhà mới đúng dịp Tết cổ truyền của người Khmer, gia đình vui lắm. Ngày vào nhà mới, cán bộ đến rất đông, rất ấm cúng. Có nhà, cuộc sống tốt hơn nhiều, các con an tâm ăn học, chồng tôi cũng an tâm đi làm. Gia đình tôi biết ơn Nhà nước nhiều lắm", chị Mai nói.