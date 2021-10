Người dân quay lại TPHCM làm việc có được hỗ trợ 1 triệu đồng đợt 3?

Dân trí Tại thời điểm khảo sát, đăng ký, người dân không có mặt tại TPHCM thì khi quay lại sẽ không được nhận hỗ trợ đợt 3 mức 1 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM thông tin về việc triển khai hỗ trợ đợt 3 trong buổi livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" ngày 22/10 (Ảnh cắt từ clip).

Tối 22/10, trong buổi livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời", ông Nguyễn Văn Lâm - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết: "Tại thời điểm khảo sát nếu người dân có mặt ở địa phương thì sẽ được hỗ trợ đợt 3. Khi khảo sát người dân không có mặt, giờ quay lại thì không đủ điều kiện hỗ trợ".

Lý giải về vấn đề trên, ông Lâm cho biết, trong 5 nhóm đối tượng hỗ trợ đợt 3 đều có các quy định cụ thể nên không thể làm sai quy định. Theo Công văn 3181 của UBND TPHCM để thực hiện Nghị quyết 97/HĐND về gói hỗ trợ đợt 3, trong thời gian đi khảo sát, người dân thuộc đối tượng được hưởng có mặt tại địa phương thì mới được nhận.

"Người dân ở TPHCM đang thực sự khó khăn sẽ nhận được hỗ trợ. Người dân chưa nhận được hỗ trợ có thể báo với UBND Phường để giải quyết, nếu phường không giải quyết thì báo lên UBND Quận. Các địa phương nếu làm sót đối tượng hỗ trợ thì phải bổ sung để hỗ trợ người dân", ông Lâm nhấn mạnh.

Đến nay, 5,3 triệu người dân ở TPHCM đã nhận hỗ trợ đợt 3 (tương đương khoảng 80%).

Ông Lâm cũng cho biết, UBND TPHCM đã chấp thuận kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3 đến ngày 31/10, riêng 3 địa phương là quận 12, quận Bình Chánh, quận Bình Tân (dân số đông, nhiều địa bàn vẫn đang phong tỏa) nên việc chi trả hỗ trợ sẽ kéo dài đến 7/11.

Thông tin thêm về vấn đề trên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, sẽ không hạn chế thời gian 31/10 hay 7/10 đối với những người được hỗ trợ thuộc nhóm 1 (thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn) và những người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh trong nhóm 2, 3, 4, 5.

Cùng với đó, những người đã được lập danh sách và được thẩm định danh sách nhưng trong thời gian chờ hỗ trợ mà vì lý do nào đó vắng mặt ở TPHCM (như về quê), thì sẽ được các địa phương tổng hợp danh sách, gửi TPHCM xem xét về việc hỗ trợ sau ngày 31/10 hoặc 7/11.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn.

Đến nay, TPHCM đã hỗ trợ đợt 3 cho 5,3 triệu người dân theo gói hỗ trợ đợt 3 (đạt khoảng 80%. Hiện còn khoảng 1,5 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn, đã có trong danh sách nhưng chưa nhận hỗ trợ đợt 3.

Ông Tấn cũng cho biết, TPHCM sẽ lập 3 đoàn kiểm tra chi hỗ trợ người dân từ 1 - 15/11. Đoàn 1 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phụ trách, đoàn 2 do Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn và đoàn 3 do Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm . Các đoàn sẽ mời báo chí cùng tham dự các buổi kiểm tra để thông tin rộng rãi đến người dân.

5 nhóm được hỗ trợ đợt 3 tại TPHCM1: Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.2: Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…).3: Người phụ thuộc của nhóm 2. Cụ thể là cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).4: Cha, mẹ, vợ/chồng, con của những người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, đang tham gia BHXH và được doanh nghiệp trả lương tháng 8/2021 mà có hoàn cảnh khó khăn (ở nhà làm nội trợ, hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…) sống cùng một hộ và đang có mặt ở TPHCM.

5: Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách và đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Xuân Hinh