Nghệ An: Phụ hồ, bốc vác được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Người làm công việc phụ hồ tại Nghệ An thuộc nhóm lao động tự do được hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định về việc quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại quyết định này, đối tượng lao động tự do thuộc diện được hỗ trợ bao gồm: Người thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe xích lô, ba gác, xe đẩy tại các chợ, nhà ga, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, bến xe; Xe ôm và xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động, bán báo lưu động và đánh giày.

Người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, cơ sở làm đẹp; người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; lái xe ô tô dịch vụ, phụ xe ô tô chở khách; thợ hồ, thợ xây cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Ngoài ra, người làm công việc thuộc một số dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, thuộc diện hỗ trợ gồm: Quán bar, karaoke, vũ trường, xông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, dịch vụ trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet...

Các lao động được hỗ trợ là lao động đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bị mất việc làm trong thời gian thực hiện cách ly, giãn cách xã hội hoặc tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu theo yêu cầu của UBND tỉnh hoặc UBND huyện.

Người lao động gửi đơn đề nghị hỗ trợ đến Ban cán sự khối, xóm, bản nơi cư trú. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, ban cán sự cấp xóm rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị, xã hội gửi UBND cấp xã.

UBND tỉnh Nghệ An quy định cụ thể thời gian hoàn thành các phần việc liên quan đến UBND cấp xã, cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính trong thẩm định hồ sơ hưởng hỗ trợ của người lao động, không quá 2-3 ngày tùy từng cấp.

Sau 2 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định hỗ trợ. Trong 5 ngày làm việc, sau khi có quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh, UBND cấp xã thực hiện chi trả đầy đủ hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng.

Các lao động đủ điều kiện hỗ trợ được hỗ trợ một lần với mức 1.500.000 đồng/người. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1-5 đến 31/12/2021. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Theo ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Nghệ An, qua rà soát toàn tỉnh có hơn 33.000 lao động tự do. Tuy nhiên, với các quy định cụ thể về điều kiện hỗ trợ, không phải tất cả số lao động trên đều được nhận hỗ trợ.

"Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không trùng lắp, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Các lao động được tạo điều kiện thuận lợi để dễ dàng tiếp cận chính sách", ông Bùi Văn Hưng khẳng định.

Tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII sáng 12/8, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước khi thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, toàn tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho 627.575 người, tổng kinh phí hỗ trợ trên 605 tỷ đồng; 849 doanh nghiệp/cơ sở, hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ là 849 hộ, kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 84 đơn vị, doanh nghiệp và 2.614 lao động, kinh phí đã giải quyết hơn 5,6 tỷ đồng.