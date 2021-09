Nghệ An: Gỡ vướng cho doanh nghiệp tiếp cận gói vay lãi suất 0%

Dân trí Doanh nghiệp có nhu cầu nhưng quá trình hoàn thiện hồ sơ vay vốn thường vướng mắc liên quan đến thủ tục thuế hoặc vướng dịch Covid-19, chưa phục hồi sản xuất.. nên chưa được vay vốn như quy định.

Cùng doanh nghiệp vượt khó

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Nghệ An, tính đến hết ngày 15/9, đơn vị đã hoàn tất thủ tục giải ngân theo Nghị quyết 68/NQ-CP (NQ 68) và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (QĐ 23) cho 9 doanh nghiệp với số tiền gần 1,4 tỷ đồng trên tổng số 564 lượt lao động được hỗ trợ.

Đại diện Chi nhánh ngân hàng CSXH tại Nghệ An ký hợp đồng tín dụng giải ngân vốn vay hỗ trợ doanh nghiệp theo NQ 68 và QĐ 23.

Cụ thể, có 5 doanh nghiệp vay vốn trên 1,1 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 420 lượt người lao động (213 người lao động được thụ hưởng); 4 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid 19 được vay vốn gần 261 triệu đồng để trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh cho 112 lượt lao động.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu ra sản phẩm của Công ty dược liệu Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An) bị ứ đọng do không thể tiêu thụ. Dù rất cố gắng nhưng cuối cùng công ty phải cho 8 công nhân đóng BHXH tạm ngừng việc kể từ tháng 6. Cuối tháng 7, khi tái hoạt động, do sản phẩm chưa tiêu thụ được vì các thị trường chủ yếu như TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai... đang có dịch nên công ty khó khăn trong bố trí nguồn chi trả lương cho công nhân.

Công ty Dược liệu Pù Mát được vay vốn lãi suất 0% để trả lương cho 8 lao động đóng BHXH từ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An.

"Chúng tôi được tiếp cận chính sách vay vốn trả lương khôi phục sản xuất cho người lao động theo NQ 68 và QĐ 23 nên đã làm thủ tục vay để trả lương cho số lao động trên. Quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục rất nhanh gọn, với mỗi lao động, công ty được vay 9 triệu đồng để trả lương 3 tháng, tổng số tiền được vay là 72 triệu đồng.

Số tiền không phải là nhiều nhưng hết sức có ý nghĩa trong việc chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo quyền lợi cho người lao động để họ yên tâm, cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Phan Xuân Diện - Giám đốc Công ty Dược liệu Pù Mát cho hay.

Vướng mắc cần tháo gỡ

Trong quá trình triển khai gói vay trả lương cho người lao động tại Nghệ An, đã nảy sinh một số vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ vay của các doanh nghiệp liên quan đến thủ tục từ cơ quan thuế.

"Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện khác phản ánh gặp khó khăn do không cung cấp được "Thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020" theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 40 QĐ 23 đối với người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

Nội dung này đã được Chi nhánh, Ngân hàng CSXH Việt Nam phản ánh lên các bộ, ngành liên quan và đang chờ giải pháp tháo gỡ từ ngành chức năng", đại diện Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An cho biết.

Đến nay đã có 9 doanh nghiệp tại Nghệ An được vay vốn từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

Trong tháng 8 và đầu tháng 9, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và một số địa bàn áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg nên doanh nghiệp chưa liên hệ trực tiếp được với Ngân hàng CSXH, một số doanh nghiệp chưa kịp hoàn thiện các thủ tục vay vốn.

Cá biệt, có trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thiện xong hồ sơ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, song tiếp tục phải dừng hoạt động do quy định nên chưa thể tổ chức phục hồi sản xuất trở lại. Vì vậy Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An chưa thể giải ngân cho vay trong thời gian dừng hoạt động.

"Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệp về xác nhận thủ tục hoàn thành quyết toán thuế thu nhập năm 2020 để sớm giải ngân vốn vay cho các doanh nghiệp sớm khôi phục, ổn định sản xuất", đại diện Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An thông tin.

Hoàng Lam