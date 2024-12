Nghệ An ban hành chính sách hỗ trợ công an xã bán chuyên trách nghỉ việc

Theo báo cáo, toàn tỉnh Nghệ An có 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 11.424 người. Khi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập, có 52 công an xã bán chuyên trách, 4.310 đội trưởng, đội phó đội dân phòng; 12 trưởng ban và phó trưởng ban bảo vệ dân phố, 52 tổ viên tổ bảo vệ dân phố thuộc diện dôi dư.

Công an xã bán chuyên trách không bố trí, sắp xếp được công tác khác, không tham gia Tổ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ mỗi năm công tác 1,5 lần mức phụ cấp trước khi nghỉ (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức có hiệu lực từ ngày 16/12, công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, được hỗ trợ thôi việc một lần.

Mỗi năm công tác của công an bán chuyên trách được tính bằng 1,5 tháng phụ cấp hưởng trước khi nghỉ.

Thời gian công tác để tính hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 1 tháng đến 6 tháng được tính 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng được tính 1 năm. Thời gian công tác để tính hỗ trợ là tổng thời gian công tác, nếu đứt quãng được cộng dồn.

Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp công an xã bán chuyên trách tự ý nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật, kỷ luật theo quyết định cho thôi việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các trường hợp công an xã bán chuyên trách do các chức danh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, xóm, bản kiêm nhiệm (trừ kiêm nhiệm chức danh phó trưởng thôn, xóm, bản).

Qua rà soát, có 52 công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Nghệ An thôi việc sau khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra đời.

Ông Nguyễn Công Thái vui mừng khi nghỉ việc sau 19 năm tham gia công an bán chuyên trách được hỗ trợ (Ảnh: Quang Hào).

Ông Nguyễn Công Thái (SN 1977, trú xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An) tham gia công an xã bán chuyên trách từ ngày 1/7/2005. Tính đến thời điểm nghỉ (1/7), ông Thái đã có 19 năm công tác. Thời điểm trước khi nghỉ, ông Thái nhận 1,7 triệu đồng phụ cấp/tháng.

"Tôi xin nghỉ vì lí do gia đình. Gần 20 năm tham gia công an xã bán chuyên trách, khi nghỉ không có khoản hỗ trợ nào, tôi cũng buồn, tủi thân. Nay nghe thông báo những người thôi việc như chúng tôi được tỉnh hỗ trợ, phải nói là rất phấn khởi", ông Thái chia sẻ.

Với mức hỗ trợ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng phụ cấp trước khi nghỉ, theo tính toán của ông Thái, ông sẽ nhận hơn 48 triệu đồng. Đây là nguồn động viên cả về vật chất và cả tinh thần đối với những người có nhiều năm tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách như ông.

"Mong các cấp có hướng dẫn cụ thể để chúng tôi hoàn thiện hồ sơ, sớm được nhận khoản hỗ trợ ý nghĩa này", ông Thái nói.